A exposición pública la exención a los vecinos de Costa Miño de costear el mantenimiento

La Junta de Gobierno Local de Miño acordó hace un año dar la aprobación inicial a la tercera modificación del plan parcial del sector residencial deportivo Costa Miño Golf pero no logró notificar el acuerdo a las 310 personas afectadas, propietarios del ámbito, por lo que lo ha anunciado ahora a través del Boletín Oficial del Estado (BOE). Con esta publicación realizada la pasada semana el Concello también abre el plazo de información pública, durante dos meses, para que cualquier persona pueda examinar el expediente o presentar alegaciones contra la resolución si lo considera necesario. Si se presentan alegaciones se analizarán y resolverán (estimándolas o no) y si no, se aprobará de forma definitiva este cambio y entrará en vigor.

Esta modificación puntual implica en la práctica eliminar la obligación de que los residentes en esta urbanización tengan que costear los gastos de mantenimiento de los espacios libres y zonas verdes del ámbito, pasando a ser asumido este desembolso por el Concello. Cuando se acordó esta urbanización se incluyó también en el plan parcial la obligación de que los propietarios se constituyesen en entidad urbanística de conservación para financiar el mantenimiento de las zonas comunes durante los primeros cinco años tras la recepción de la obra. Dicha entidad de conservación, aunque debía crearse, nunca llegó a entrar en funcionamiento. El Ayuntamiento tramitó una modificación del plan parcial para poder suprimir dicha entidad de conservación según los preceptos legales. Ante este limbo de quién asumía el mantenimiento, las zonas verdes de la urbanización han presentado deficiencias que generaron numerosas quejas vecinales. El mantenimiento de las zonas verdes (segar la hierba, eliminar la maleza, regar, reparar el terreno por daños como los de los jabalíes, etc), es un gasto importante para las arcas municipales. El Ejecutivo local ahora asumirá esta competencia tras considerar que en el resto de ámbitos del municipio no existe la obligación de que los vecinos costeen estas labores, por lo que en se producía una “desigualdad” respecto a los residentes en Costa Miño Golf. El Concello alegó que tanto los jardines como las zonas de recreo y uso deportivo de esta zona no son privados, solo para los residentes, sino que son “infraestructuras públicas”, que puede usar toda la población, por lo que es competencia municipal. El Gobierno en 2016 puso en marcha un proyecto piloto de ecopastoreo, llevar cabras y ovejas a las zonas verdes de Costa Miño Golf, como sistema de mantenimiento ecológico, barato y sostenible.