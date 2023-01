Tren entre A Coruña y Ferrol: la otra parada forzada en la estación de Infesta

Los viajeros habituales del tren que enlaza A Coruña y Ferrol saben que el maquinista tiene que cambiar de cabina en la estación de Betanzos-Infesta para realizar una inversión de marcha del convoy al no haber conexión directa, una operación que suele durar unos cinco minutos. Los usuarios del servicio que parte a las 08.40 horas de la ciudad departamental se encuentran desde hace cerca de un mes con otra sorpresa: Renfe obliga a realizar un transbordo en la estación de Betanzos-Infesta con una espera mínima de 20 minutos, lo que se traduce en que el trayecto dura más de una hora y media, siempre que no se originen demoras.

Una de las afectadas es Natalia Piñeiro, que vive al lado del apeadero de Pontedeume, y utiliza el ferrocarril para ir A Coruña. Asegura que el problema de tener que cambiar a otro convoy es cuando “viene retrasado”, lo que resulta “fastidioso”. El servicio sale de Ferrol a las 08.40 horas y concluye su trayecto en la estación brigantina a las 09.25 horas. Allí los pasajeros se tienen que apear y, con resignación, esperar a que venga el otro tren, el que procede de Monforte de Lemos. El horario oficial de llegada es a las 09.46 horas. Sin embargo, a veces tarda un poco más. Ayer mismo, como pudo comprobar esta residente eumesa, hizo la parada a las 10.00, es decir, el tiempo de espera para completar el transbordo fue de 35 minutos. Esto se traduce en que en el caso de este lunes el recorrido completo entre Ferrol y la urbe coruñesa fue de casi una hora y 40 minutos (el autobús completa este recorrido en 40 o 50 minutos aproximadamente). Ante esta situación, ¿mejor optar por otra frecuencia? La siguiente inicia su viaje a las 14.10 horas en Ferrol.

Otro pasajero que se quiere subir al mismo convoy que Natalia es Manuel Pazos, un turista de Valladolid que desconocía que es necesario cambiar de tren. “Creía que iba directo”, asegura. Junto a él está Iago, un vecino de Ferrol que trabaja en O Burgo y que se lamenta de que el trayecto se alargue tanto y que los horarios sean malos, ya que está convencido de que habría más viajeros si se pusieran servicios “que fueran a horas de trabajo”. “A mí me resolvería bastante la vida”, indica.

Fuentes de Renfe explican que el pasado 11 de diciembre “restableció la totalidad de los servicios” en la línea de Ferrol tras la eliminación de varios durante el estallido de la pandemia del COVID, con “tres servicios desde A Coruña, frente a los que había, y en sentido inverso también circulan ahora tres servicios frente a los que había hasta el 11 de diciembre”. También afirman que “en la situación anterior existía un tren Ferrol-Betanzos y viceversa, que desde el 11 de diciembre realiza nuevamente este trayecto”. “De esta forma ya están recuperados en esta línea el 100 por 100 de los servicios que había antes de la pandemia, según constaba en el contrato que mantenemos con el Estado”, aseguran.

Falta de información

La estación de Betanzos-Infesta no vive su mejor momento en los casi 150 años que lleva en funcionamiento. Está cerrada de cal a canto, no hay personal y los carteles con los horarios están desactualizados. El pasado viernes, del convoy que sale a las 08.40 horas de Ferrol y llega al apeadero brigantino a las 09.25 horas solo se baja una pareja con un bebé. Apenas chapurrean unas pocas palabras en español. Tienen billetes para llegar hasta A Coruña, pero no entienden el motivo de que el ferrocarril no continúe su marcha. El maquinista, a duras penas, les explica que deben hacer transbordo y subirse a otro tren que en teoría debe llegar a las 09.45 horas y les llevaría a su destino en 26 minutos.

Al poco tiempo aparecen dos operarios del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para realizar tareas de mantenimiento. La pareja aprovecha para preguntarles por el ferrocarril al que tienen que subirse. Amablemente, tras llamar a la central y con ciertas dificultades porque sus interlocutores no hablan castellano, les explican que hay una demora importante. “La vía está inundada en Begonte” (una localidad a 22 kilómetros de Lugo), asegura. Y añade que la demora es de unos 30 minutos.

La estación de Betanzos-Infesta acumula 150 años en funcionamiento.

Mientras los técnicos detallan el problema en la infraestructura aparece un vecino de Betanzos (prefiere no decir su nombre), que suele utilizar el tren “una o dos veces por semana” para ir A Coruña, y que escucha que el servicio llegará más tarde de lo previsto. En su caso, relata que suele utilizar este medio de transporte porque le gusta y debido a que, a diferencia del autobús, “se puede aprovechar el tiempo” para realizar otras tareas. También llama la atención sobre la falta de frecuencias en esta línea. “Si hubiera más, la gente optaría por el tren”, se muestra convencido. Y llama la atención sobre el hecho de que “nunca” hay revisores en estos servicios y que “mucha gente viaja” sin pagar.

Al poco tiempo accede al andén principal otra viajera, Tania Canosa, que quiere montarse en el ferrocarril de las 09.45 horas. Asegura que desde hace cuatro meses lo hace “todas las mañanas” de lunes a sábado para ir a trabajar a A Coruña porque vive en Infesta y que la opción del autobús le obligaría a bajar a Betanzos, lo que supone caminar media hora. Además, señala que estos servicios suelen ser “puntuales”.

El tiempo avanza y sobre las 10.20 horas el convoy, que procede de Monforte de Lemos, sigue sin aparecer. La poca información sobre lo qué ocurre se puede obtener a través de las aplicaciones de móvil de Renfe y de Adif. ¿El problema? La primera dice que el tren acumula un retraso de 37 minutos y la segunda indica recorrido “suprimido”. Ante la duda, el residente de Betanzos llama al teléfono de información de Renfe que figura en un cartel. Responde un operador que afirma que entre “Rábade y Baamonde” (Lugo) se ha tenido que realizar un “trayecto en bus por condiciones climatológicas adversas”, lo que ha derivado en un retraso importante.

Ya con 45 minutos de desfase, el ferrocarril hace acto de presencia a las 10.30 horas en Infesta, lo que despierta la alegría de los viajeros.

Incidentes

La pasada semana se produjeron incidentes por culpa del temporal. El vecino de Betanzos relata que el martes ni siquiera llegó el tren y que tuvo que preguntar al maquinista del servicio de Ferrol que en ese momento estaba estacionado en Infesta. ¿El resultado? El conductor, tras llamar a la central, pidió un taxi para este pasajero. Esa jornada la circulación quedó “interrumpida” entre Baamonde y Rábade “por condiciones meteorológicas adversas”, según detalló Adif. Tania Canosa, que advierte que “normalmente son puntuales” también sufrió una situación parecida recientemente con otro vehículo que tardó más de la cuenta.