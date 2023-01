El plan general pasa factura a la coalición de Bergondo, con duros reproches entre socios

La tensión entre los socios de gobierno de Bergondo se dispara a escasos cuatro meses de las elecciones municipales. Un día después de la celebración de una comisión de seguimiento del plan general, el portavoz de Alternativa dos Veciños de Bergondo y concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente, Juan Fariña, ha tensado la cuerda de la coalición al acusar públicamente a su socia, la alcaldesa socialista Alejandra Pérez, de actuar con “suprema cobardía” al renunciar a elevar a pleno el documento urbanístico para su aprobación inicial antes de que finalice el mandato.

“La aún alcaldesa, Alejandra Pérez, se niega a finalizar el actual mandato con un mínimo de dignidad y con algo tangible que añadir a su hoja de servicios por Bergondo”, critica Juan Fariña en un comunicado en el que emplea un tono y unas descalificaciones más propias de un edil de la oposición que de un compañero de gobierno.

El edil acusa a la regidora de “aplacar” al equipo redactor y posponer hasta después de las elecciones la aprobación del documento urbanístico, cuya redacción fue contratada en 2013. Afirma que este aplazamiento se debió únicamente a las “conveniencias electorales” y al “conservadurismo/ inmovilismo habitual” de la alcaldesa. No solo eso. Fariña acusa a su socia de “utilizar la pandemia como excusa”, desperdiciar dos años en la redacción del documento y posponer su aprobación inicial por “falta de conciencia o ineptitud manifiesta”. “O si cuadra por las dos razones”, apostilla el edil, que califica de “pantomima” la comisión de seguimiento.

Unas horas después de difundir este comunicado, llegó la respuesta de la alcaldesa. Alejandra Pérez, atribuyó las críticas de su socio a una “artimaña política” con el único objeto de obtener “réditos electorales”. La regidora achaca este desplante de Fariña a su “falta de capacidad para asumir sus errores” o a “no saber gestionar la presión que le provoca la proximidad de las elecciones”.

Alejandra Pérez subraya que, en contra de lo que mantiene Fariña, el propio equipo redactor dejó claro en la comisión que la documentación del plan general “aún no está preparada para pasar la aprobación inicial”. Recalca que esta afirmación de los redactores no fue rebatida en el encuentro por el líder de Alternativa, que permaneció callado, y le afea que tache de “pantomima” un encuentro que tenía por objetivo informar a todos los grupos del estado de la tramitación del documento y darles un plazo de tiempo para la presentación de sugerencias. Según el calendario que se expuso en el encuentro, el 28 de marzo se entregará la documentación, con las aportaciones de los grupos, para la emisión de los informes sectoriales preceptivos.

“Las cosas en Bergondo se van a hacer como se hacen siempre, de un modo serio, transparente y conforme a la legislación vigente, con los informes favorables en la mano”, subraya la regidora, que acusa a su socio de emprender una “huida hacia adelante” por no asumir “que se equivocó” al decir que el equipo redactor era partidario de elevar el PXOM a aprobación inicial sin los informes sectoriales. “Puede que no esté acostumbrado a hacer las cosas bien o puede que no le interesase lo más mínimo el contenido de la reunión”, ironiza la alcaldesa, que insta a su socio a “ponerse a trabajar”.

La oposición sigue con estupor este agrio enfrentamiento entre los socios del gobierno . El PP lamentó que el PSOE y Alternativa desaprovechasen una “oportunidad de oro” para “aclarar esas tiranteces” en la comisión del PXOM. Su portavoz, Manuel Fafián, afirma que su grupo fue el único que intervino en este encuentro y sospecha que esta crisis obedece a motivos electorales: “Parece un postureo de cara a la galería, lo único cierto es que diez años después seguimos sin plan general”, lamenta.