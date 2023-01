La Xunta asegura que terminará en primavera el enlace de la vía ártabra con la carretera N-VI y volverá a iniciar la tramitación del proyecto de trazado para la conexión con la autopista AP-9. La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, avanzó en la mañana de este miércoles en el Parlamento gallego el plazo estimado para el fin de este tramo de los trabajos y reiteró que las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y del Tribunal Supremo "cuestionan el procedimiento seguido en 2009 para la aprobación del proyecto por el Gobierno bipartito, pero no el trazado", en referencia a la reivindicación del Concello de Cambre, que demanda que el entronque con la AP-9 se ubique en Catro Camiños y no en A Gándara, como proyecta la Xunta. El parlamentario del PSOE Pablo Arangüena acusó al Ejecutivo autonómico de paralizar la vía ártabra con su “incompetencia, soberbia y desprecio por la justicia y por la comarca de A Coruña”, y reclamó a la conselleira que "ataje el problema" y "lleve a cabo la obra correctamente en lugar de tratar de paralizarla".

Vázquez detalló que en la actualidad se ultiman las obras del enlace a tres niveles en Iñás. La conexión consta de un nivel superior para la Nacional-VI con cuatro carriles de circulación, uno intermedio con forma de glorieta y uno inferior para darle continuidad a la ártabra, obra de la que queda "prácticamente solo el pavimento", apuntó. Avanzó, además, que en primavera, cuando terminen los trabajos, se rescindirá el contrato con la UTE adjudicataria y se reiniciará el procedimiento para tramitar el proyecto de trazado con la AP-9, ya que las sentencias anularon el proyecto de trazado y el constructivo por defectos en la tramitación.

La conselleira precisó que en el nuevo procedimiento se volverán a analizar los posibles trazados y se solicitarán los informes preceptivos a las distintas administraciones, "previéndose que no se modificará el trazado para entroncar la vía ártabra con la AP-9 en A Gándara". Recordó que la propuesta del Concello de Cambre de que el entronque se sitúe en Catro Camiños "no logró el respaldo técnico porque el impacto territorial es mucho mayor, no garantiza la seguridad vial y no cumple los criterios fijados por el Ministerio de Transportes que es, en última instancia, el que debe autorizar la obra".

Vázquez incidió en la necesidad de impulsar esta infraestructura, "vital para descongestionar y regular el tráfico entre las diferentes carreteras de entrada y salida a la ciudad de A Coruña y su comarca". Defendió que el objetivo de la vía es "incrementar la seguridad vial y acortar el tiempo de viaje y la distancia de recorrido entre los municipios de Cambre, Oleiros, Sada y Bergondo y, con eso, contribuir a mejorar la competitividad de esta comarca". La mandataria autonómica sostuvo que "la ofensiva del Concello de Cambre y la tramitación realizada por el Gobierno bipartito retrasan una actuación estratégica que impulsa la Xunta y lleva aparejada una inversión de 40 millones de euros".

El parlamentario socialista Pablo Arangüena llevó a la Cámara gallega la situación de la vía ártabra y aseguró que "se encuentra paralizada por la incompetencia, arrogancia y prepotencia de la conselleira Ethel Vázquez y del Gobierno gallego en su conjunto". El PSOE sostiene que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló el proyecto de trazado "después de que el Ejecutivo gallego ignorase las alegaciones de los afectados". Arangüena sostiene que, "tras rechazar el Tribunal Supremo el recurso presentado por la Xunta, se confirma que el Gobierno gallego actúa en la ilegalidad y por eso reciben unos revolcones judiciales enormes, de los que buscan echar la culpa siempre a otros".

El socialista recordó que los vecinos "llevan casi 20 años esperando por la vía ártabra", por lo que reclamó saber qué medidas va a tomar la Xunta para llevarla a cabo y no seguir atrasando una obra de 40 millones de euros y que parece que no se va a hacer". "Esta infraestructura, que la propia Xunta reconoce desde el año 2004 que es 'estratégica' para la actividad de la comarca, está actualmente paralizada", advirtió Arangüena, que achacó la parálisis a la "actitud arrogante y prepotente y al desprecio que tiene el Ejecutivo gallego por el derecho".

Arangüena denunció que "esa misma actitud es la que tienen con la comarca de A Coruña" y apunta que puede deberse a que “buscan perjudicar a una comarca en la que pierden sistemáticamente las elecciones en casi todos los concellos”. Acusó a la conselleira de actuar “como una niña caprichosa que no tolera la frustración y rompe el juguete, impidiendo la construcción de la vía ártabra con sus actos" y advirtió a Vázquez de que “A Coruña no puede ser rehén de su incompetencia, soberbia y arrogancia” y que la comarca “merece unas infraestructuras que faciliten su dinamismo económico”.