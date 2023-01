La Asociación de Nais e Pais (ANPA) del Conservatorio Profesional de Música de O Burgo exige al Ayuntamiento que reponga con urgencia los profesores que han dejado su plaza por incapacidades temporales, excedencias o otros motivos. Denuncian la “indefensión” de los alumnos y recuerdan que el centro imparte e una enseñanza reglada y “no puede ser tratado como una extraescolar más”. El Concello asegura que ha dado “todos los pasos correspondientes que puede hacer la Administración para la cobertura de plazas de personal”, garantiza que seguirá buscando las vías a su alcance “ante esta situación sobrevenida.

Las familias urgen soluciones tras mantener reuniones con responsables municipales sin que se atajase el problema. Aseguran que la Valedora do Pobo, a quien trasladaron sus quejas, les ha informado de que el Concello áun no ha enviado la información requerida. Demandan, en concreto, que se contrate de urgencia a un profesor de piano sustituto, se convoquen procesos de selección para crear listas en todas las especialidades, se desarrolle la oferta pública de empleo de 2021,se ajuste el precio a los servicios no prestados y se trate a familias y alumnado “con respeto”. El Concello replica que respeta a familias y alumnos y el Conservatorio es “una apuesta propia”.