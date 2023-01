Oleiros aprueba un plan contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses

La Corporación local de Oleiros aprobó en el pleno de ayer, por unanimidad, su primer Plan Antifraude, contra la Corrupción y el Conflicto de Intereses, aplicable a la totalidad del personal municipal, sobre todo a los que realizan tareas de gestión, control y pago de dinero con fondos europeos. Será obligatorio también para contratistas y beneficiarios de estas ayudas.

La Unión Europea, en su preocupación por la correcta gestión de las subvenciones que acordó en su plan de recuperación en 2021, exige estas medidas antifraude y el Concello, que opta a fondos europeos para proyectos como el paseo fluvial del Rego de San Pedro, acordó este plan que incluye trabajos de prevención, detección, corrección y persecución y su fin es “promover la cultura” que ejerza un efecto “disuasorio”.

Esta estrategia perseguirá el fraude (desvío de fondos, ocultar datos, etc, con ánimo de lucro ilegítimo), la corrupción (sobornos, pagos a cambio de un favor) y el conflicto de intereses (anteponer los intereses personales a los públicos). En este último caso, hasta ahora la actuación se limita a que personal afectado por asuntos que se aprueban en un pleno o junta de gobierno, se ausente cuando se vota ese punto.

En el conflicto de intereses se incluye a personal público que realiza tareas de gestión, contratación, selección de personal, otorgamiento de subvenciones y beneficiarios. Ahora el plan de Oleiros incluye incluso conflictos de intereses “potenciales”, que no existen en ese momento pero sí podrían suceder en el futuro.

El documento aprobado recoge mecanismos de prevención, como un autodiagnóstico para evaluar el riesgo, el desarrollo de una cultura ética y un código de conducta. En caso de que se presenten denuncias se producirán responsabilidades penales, administrativas, civiles o laborales, también patrimoniales (indemnización) y punitivas (sanciones). Se obliga también al Ayuntamiento a realizar formación teórica y práctica. En 2022 Oleiros realizó una de estas sesiones sobre medidas antifraude en la gestión de estos planes,.

El documento plantea también responsabilidades para los concejales a la hora de tomar medidas e instruir expedientes disciplinarios si es necesario. Este plan implica la creación de un “comité antifraude”, que se constituyó ya en una reunión a finales de noviembre de 2022, y que está integrado por cuatro concejales, secretaria e interventor y otro personal técnico.Este comité antifraude tiene una duración de sus cargos de tres años.

En el documento se identifican como “banderas rojas”, conductas graves: no definir con claridad las bases de unas convocatorias o no respetar los plazos, no publicar baremos de valoración, incumplir criterios como la objetividad o la igualdad, no identificar al perceptor de los fondos, retirada inesperada de propuestas de licitadores o incluso subcontratar con otros licitadores que participaron en una contratación , que un empleado y un proveedor “socialicen”, reiterar adjudicaciones a favor del mismo licitador, que haya una vinculación familiar, o el fraccionamiento de contratos, entre otros.

En la sesión plenaria de ayer tomaron posesión de su acta los nuevos ediles del PSOE (Diego Chazarreta) y del BNG (Iván Roca).

Luz verde a las obras con la Diputación

El pleno aprobó por unanimidad las obras a incluir en los planes que cofinancia la Diputación. Además del medio millón para gasto corriente y los 300.000 euros para asfaltar 6 calles en la urbanización El Pinar, habrá 1,3 millones para cambiar el firme de los caminos del parque As Trece Rosas (288.000), humanizar las calles Humbolt y Linneo en Santa Cristina (480.000), poner una tubería de mayor diámetro para pluviales entre Areal y Barreira en Perillo (246.000) y la mejora de la rúa Piñeiro en Iñás (302.000). Se dio luz verde unánime al plan adicional, de 161.000 para Servicios Sociales.

Rechazo a la planta de residuos en Oza

La Corporación dio luz verde a una moción del BNG (con la abstención del PP) para exigir a Xunta y Concello de A Coruña que no autoricen la planta de residuos Limpoil en el muelle de Oza. El alcalde explicó que la empresa hace veinte años vertía los residuos por una tubería en una nave en Icaria, hasta la ría, y aunque se denunció en el juzgado, “no pasó nada”. El pleno rechazó la moción del PP que pedía la dimisión de la ministra de Igualdad y la secretaria de Estado por sus declaraciones de la ley del sí es sí y los defectos de dicha norma. Todos los partidos coincidieron en criticar sus declaraciones y que no admitan los errores que cometieron pero señalaron que la ley, con mejoras, es positiva. Se aprobó también la moción de Ciudadanos que exigía mejorar el local municipal de la oposición: el alcalde afirmó que lo hará.