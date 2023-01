A líder do BNG, Ana Pontón, arroupou a Amelia Sánchez na presentación da súa candidatura á Alcaldía de Betanzos: “Leva Betanzos na cabeza e no corazón”, destacou Pontón, que presentou a Sánchez como a persoa capaz de extraer “o enorme potencial” da cidade brigantina e pór en marcha políticas de recuperación do patrimonio e outros proxectos estratéxicos.