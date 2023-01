Un “mal diseño” desencadenó la caída de la cubierta que permanece desplomada en el parque de As Brañas desde hace más de dos años. El informe técnico externo encargado por el Ayuntamiento para esclarecer las causas del desplome, tras un temporal en octubre de 2020, concluye que “las uniones entre la estructura metálica y la de hormigón son el gran problema de esta construcción” y que se realizó “un diseño mediocre y una ejecución pésima” de la cubierta y, en concreto, de los tirantes, su “tendón de Aquiles”. Advierte, además, de que en la supervisión del proyecto el Concello se limitó a comprobar que incluyese todos los documentos que debe contener, pero no se revisó el contenido, por lo que no apreció los “errores de cálculo”.

El Ayuntamiento asegura que analiza el estudio de la consultoría externa para “incoar los procedimientos de depuración de responsabilidades” y que, “en cualquier caso, con la nueva incorporación del arquitecto, se informará técnicamente” también desde el Concello. La cubierta “se retirará en cuanto se pueda”, garantiza el Ayuntamiento y recuerda que “el Gobierno local es el máximo interesado en que esa cubierta esté retirada, pero hay que seguir los dictámenes técnicos”. Incide, además, en que ejecutará una remodelación completa de la plaza, “con cubierta completa de pista y parque”. El informe relata que “la estructura empezó a descender en primer lugar, sometiendo a las placas de anclaje a unos esfuerzos elevados que estas intentaron transmitir a los pilares de hormigón”. Además, explica, “los vientos de succión que pretenden levantar la estructura, para luego dejarla caer bruscamente, generan golpes secos en las placas de anclaje”. La causa es la excesiva “esbeltez” de los tirantes, que hace que no cumplan su función, lo que agota “aún más estos puntos” de anclaje, “el punto débil de la estructura, su tendón de Aquiles, por su mal diseño, llegando a su agotamiento por rotura y consecuentemente al colapso de la estructura”. El estudio concluye que “si las placas de anclaje funcionasen como es debido la estructura fallaría por su alta deformación, por la esbeltez de los tirantes y por las ridículas dimensiones de la cimentación”. Los defectos en el anclaje, además, provocaron que nunca llegara a lograrse el equilibrio previsto entre las dos cubiertas, apunta. El informe incide en que la cubierta podría aprovecharse si se reforzase, aunque resultaría “una labor muy complicada y económicamente desaconsejable”. Asegura que la obra “no solo no ha superado un control de calidad del nivel requerido, sino que no habría superado el nivel de calidad más bajo establecido por la normativa española o europea”. “La responsabilidad de esta obra comienza en el proyecto y en su redacción y pasa a la dirección de obra y al contratista, cuyas experiencias en obras de características similares deben ser motivo más que suficiente para evitar situaciones de colapso como esta”, sentencia el informe. El PP ve “intolerable que la cubierta siga en el suelo después de más de dos años de su caída y no se hayan depurado responsabilidades”.