La asociación cultural que organiza el festival Touliña Pop de Sada anunció ayer que buscaba otra ubicación de celebración después de que el nuevo Gobierno local decidiese no mantener el apoyo municipal a este evento. El grupo municipal del BNG de Oleiros ha recogido el guante y acaba de proponer al Ejecutivo oleirense que "acoja provisionalmente" el Touliña Pop "para que el festival pueda seguir celebrándose en la comarca".

El portavoz municipal, Iván Roca, destacó que Oleiros podría acoger en mayo este festival musical para que no se pierda "toda una referencia de la música pop y rockandroll", y que se celebre además en un municipio limítrofe con el de Sada. El edil subrayó también que Oleiros tiene una "excepcional cantera de artistas" y organiza ya eventos como el Mera Rock, el Bastiacore o el Rockandroleiros y además el Concello tiene "una larga tradición de apoyo y cooperación y de práctica de la solidaridad.

Roca agregó que el Touliña Pop de Sada además es un "motor claro de fomento del turismo con una influencia positiva en toda la hostelería".

La asociación cultural que organiza el Touliña Pop Festival informó ayer a través de las redes sociales que tras mantener una entrevista con el equipo de Gobierno para organizar el festival de este año 2023, la respuesta fue que el Concello de Sada "no tiene dinero" para apoyar la organización y además la celebración de esta cita sería "competencia desleal a la hostelería" del municipio. La entidad ha asegurado que el festival se celebrará igual y mantiene conversaciones intensas para encontrar cuanto antes una ubicación. Dos concellos ya han manifestado su disposición a estudiar la posibilidad de albergar el Touliña 2023.

El nuevo Gobierno local de Sada defiende que el festival, tal y como se celebró en los últimos años, incumple la normativa. “Existe un reparo legal a pagar todo lo que se solicitaba”, afirma la alcaldesa, María Nogareda, que subraya que el área de Cultura ha ofrecido “los recursos que se pueden dar de manera legal” y que el tema de la competencia desleal viene derivado del hecho de que la barra no se puede adjudicar directamente, sino que tiene que salir a concurso para garantizar la libre concurrencia “y no dársela a quien primero se presente”. “No hay una intención de no colaborar, pero no podemos hacerlo de forma ilegal. Se ha ofrecido hasta donde se podía”, afirma la regidora, que acusa a sus ya exsocios de Sadamaioría de vulnerar la normativa en los últimos años.

El comunicado del Touliña Pop suscitó un enorme revuelo en Sada, con manifestaciones de apoyo de agrupaciones políticas como Sadamaioría y BNG, que autorizaron este festival en los últimos cinco años, y de locales hosteleros como El Canalla, la Tetería Albayzim o La Cueva del Pirata y colectivos como el Movimiento Cultural Esperto o la Asocación Irmáns Suárez Picallo.

La Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo ha emitido un comunicado en el que lamenta que el Concello de Sada "prescinda de una de las principales citas del calendario festivo de Sada", a un "evento de referencia" que "contribuye a poner al municipio en el mapa". Este colectivo subraya que este festival "es resultado del trabajo desinteresado de la gente que, generosamente, decidió poner su esfuerzo y su criterio al servicio de los demás": Por eso resulta especialmente deplorable que la administración municipal le retire su apoyo, porque de querer organizar un festival de estas características sin el trabajo de la gente que está detrás, el coste para las arcas públicas sería bastante más elevado", advierten.

Reacciones políticas

Sadamaioría y BNG emitieron sendos comunicados para afear al Gobierno local su decisión de retirar el apoyo al Touliña Pop, que ya tiene el cartel cerrado. Sadamaioría acusa al “gobierno tránsfuga” de “dar la espalda a las asociaciones culturales del municipio”. La formación que lidera el exalcalde, Benito Portela, recuerda que en su mandato siempre se apoyó el Touliña Pop, que nació en 2017 y tuvo desde entonces un “crecimiento continuo” hasta su “despunte” en 2022. Sadamaioría acusa además al equipo de María Nogareda de permitir la expulsión de la asociación Queiroa del centro escolar en el que tenía su razón social, extremo que denunció también el BNG.

El BNG recuerda que este festival inició su andadura en 2017 con el apoyo del por entonces concejal de Turismo, Liss Becerra, y que la hasta hace un par de meses titular del área, Laura Rodríguez, del BNG, mantuvo el apoyo al Touliña, "uno de los revulsivos más efectivos para el ocio cultural de la comarca que ubicó a Sada en el mapa musical y que llenó de visitantes la villa en su última edición para beneficio del comercio y la hostelería local".

Los nacionalistas acusan al actual responsable de Cultura y Turismo, José Luis Tellado, de "mentir" para justificar la retirada del apoyo institucional a este festival. Niegan que el Touliña Pop suponga una competencia desleal a la hostelería sadense y que no existan fondos para financiarlo. "Los presupuestos prorrogados vigentes contienen partidas reservadas para la colaboración con el Touliña con el objetivo de mantener Sada como destino preferente para el ocio cultural desestacionalizado".