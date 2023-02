“El peor momento fue el accidente del Alvia. A la mayoría nos marcó mucho”

La responsable de la Agrupación de Protección Civil de Bergondo, Oliva García Trasancos, ha sido distinguida con la medalla al Mérito de Protección Civil del Ministerio de Interior, tras 23 años en la entidad y unos 12 al frente de ella. La condecoración le será impuesta por el ministro, Fernando Grande-Marlaska, el 10 de febrero en Madrid. Se muestra “encantada” por el reconocimiento, asegura desconocer quién la propuso y afirma que, al atender a este diario, acababa de dar la noticia a su padre.

¿Y qué le dice su padre?

Está encantado de la vida. Ojalá pudiera venir a estar allí pero no, que ya está muy mayor. Pero está contentísimo.

¿Cómo empezó en Protección Civil?

Un poco de casualidad. Mi marido ya estaba en la agrupación y coincidió que había un evento deportivo en el que hacía falta gente; hace 23 años las agrupaciones no tenían el volumen de personal, o por lo menos la de Bergondo, de ahora. Y les dije que podían contar conmigo. Es más, en ese momento no estaba ni siquiera dada de alta en la agrupación. Y allí me fui y hasta hoy. Un poco surrealista pero es la realidad.

La vida es así, ¿no?

Pues sí, la verdad es que sí, pero encantada de la vida. No voy a decir que es un trabajo, porque no es remunerado, pero es una dedicación que es gratificante.

¿Qué le reporta para llevar más de 20 años sin cobrar?

Sobre todo, gratitud de las personas a las que vas a ayudar en un accidente, un incendio, una inundación… incluso organizadores de eventos en los que vas a estar un montón de horas ayudando a que el desarrollo llegue a buen fin y sin incidencias. Lo más satisfactorio es la gratitud de los vecinos, de las personas que han sufrido un siniestro o una incidencia grave y en ese momento se les viene el mundo encima y los voluntarios van a ayudar e intentar solventarlo.

¿Hay quien no reacciona bien?

No. Sí es verdad que todavía a estas alturas sigue habiendo ciudadanos, porque no solo pasa en Bergondo, que se creen que los voluntarios cobran y, entonces, la contestación de que “lo haces porque para eso cobras” se sigue dando. También es verdad que en nuestra mano está explicarles que desarrollamos las labores de manera voluntaria y no cobramos nada, como mucho un gracias.

¿Cuál diría que ha sido el mejor y el peor momento?

El peor, yo creo que el accidente del Alvia. A la mayoría de los que estuvimos allí nos marcó mucho.

¿Les desplazaron a Santiago?

Íbamos a ir a cubrir los fuegos del Apóstol, llevábamos años yendo, y estábamos hablando con Miguel, el responsable de la agrupación de Santiago, nos dijo que esperáramos un segundo, que estaba recibiendo una llamada, y al minuto nos dijo que había algo, no se sabía... pensamos que era un atentado. Y que si podíamos ir para allí, y desplazamos a varias unidades a la zona. Y el mejor momento, cualquiera en el que ayudas, sobre todo a la gente mayor porque se cayó en casa o cualquier búsqueda, de niños o de vecinos que tengan algún problema; encontrarlos en buenas condiciones es gratificante.

¿Y la pandemia? ¿Cómo la vivieron y la gestionaron? ¿Hemos salido mejores, como se decía?

No nos habíamos visto en otra. Al principio, era complicado porque había mucha desinformación. Al final, la mayoría de los voluntarios, con el afán de ayudar a los demás, no veían que estaban poniendo en riesgo su propia vida. Yo creo que sacamos una resolución de la situación bastante positiva, al menos en el ayuntamiento de Bergondo la gente se comportó muy bien, fueron muy agradecidos, porque nosotros estábamos en la calle todo el día: había que repartir alimentos, ir a las farmacias, supervisar que los vecinos estuvieran bien y no hubiera ningún problema. E hicimos las desinfecciones en el ayuntamiento. Salimos reforzados. También es verdad que se nos está olvidando muy pronto que hubo muchísimos fallecidos.

Desde su agrupación destacan su liderazgo y la ven un referente que consolida “una gran familia”.

Ahora mismo se me están subiendo los colores. Es verdad que cuando llevas tanto tiempo los compañeros de Prote son tu otra familia, aunque mi marido y mi hijo también están. Pasamos muchas horas juntos, compartimos experiencias y nos desahogamos entre nosotros cuando hay situaciones complicadas. Al final, somos un puzle en el que todas las piezas son necesarias para poder ejecutar nuestra labor o nuestro hobby, porque al final es un hobby en beneficio de la sociedad.