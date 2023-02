El testamento del Entroido de Veiga satiriza en su regreso los retrasos en obras y permisos

Veiga pasa revista de nuevo. La parroquia cullerdense volverá a celebrar el lunes 20 de este mes, tras tres años de parón por la pandemia, su tradicional Entroido, con el popular testamento, que recopila en tono satírico las principales quejas sobre la política local y los acontecimientos vecinales más destacados. Los retrasos en las obras y las licencias destacarán entre las principales críticas de este año, cuando el testamento será leído y ya no cantado, como los últimos años, debido al fallecimiento de uno de los vecinos que prestaba su voz para musicar el texto, explica uno de los integrantes de la comisión de San Blas —que organiza la fiesta con el Concello—, José Otón, quien avanza: “Al Concello hay mucho que darle”. La actuación de Los Satélites, el desfile de comparsas y la entrega de premios a los mejores choqueiros completarán la jornada.

“La lectura del testamento es lo fundamental, lo que tiene más éxito”, constata Otón y explica que los dardos suelen dirigirse a la política local “no porque sean socialistas, que nosotros no vamos con el PP ni con Podemos ni con ninguno, sino porque es lo que está más cerca”. Sobre los temas que abordará el testamento este año, avanza que, además del retraso del Concello en obras “presupuestadas hace dos o tres años y que no se han tocado” y en la concesión de licencias, por el testamento desfilarán también la tardanza en dar citas para gestiones básicas en el Ayuntamiento o “las gratificaciones que cobraron los funcionarios, cuando muchos no hicieron nada en la pandemia”, lo que Otón ve “un despropósito”.

El carnavalesco ajuste de cuentas también se referirá a “algunos asuntos privados de aquí”, sobre todo asuntos de “gente conocida” y “rencillas de vecinos y cosas así, que siempre hacen gracia”. Apunta que tratan de limitar la presencia de “asuntos amorosos o de sexos, porque ya hubo algunos problemas y alguna gente que no está se pica porque les lo que les cuentan e interpretan como interpretan” y asegura: “Yo llevo muchas culpas que no tengo”.

Los asistentes podrán disfrutar de la música de la orquesta Los Satélites, que actuará en sesión vermú y por la tarde. Habrá misa a las 12.30 y, a continuación, procesión. Al inicio de la sesión vermú, a las 13.15, se celebrará el desfile de comparsas, la entrega de premios a los choqueiros y la lectura del testamento. A las 15.15 será la comida popular, con pulpo, carne ao caldeiro, postre y café a 35 euros para adultos, 15 para niños de 8 a 12 años y 5 euros para niños de 4 a 7 años. Los tiques se venden hasta el día 15 en negocios de la zona, en el 680 942 484 o en el 607 755 731.

Cambre entregará premios de hasta 500 euros

La originalidad, la creatividad, el uso de materiales reciclados, la puesta en escena y la conservación de la tradición serán algunos de los aspectos que el jurado del Entroido Pequeno Máis Grande do Mundo, de Cambre, valorará para otorgar los premios del concurso de disfraces, comparsas y carrozas. La cita, con gran arraigo en el municipio, se celebrará el próximo día 25. Los premios para disfraces serán de 150 euros tanto en la categoría infantil como en la general. Para comparsas habrá un galardón de 300 euros y otro de 200 y para carrozas, habrá cuatro premios: de 500, 400, 250 y 150 euros. El período de inscripción estará abierto hasta el día 20. Los interesados en participar deben presentar la solicitud en los registros de Cambre o a través de la sede electrónica.