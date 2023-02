Había una vez una perra lectora

Maya, de 7 años, le leyó ayer el cuento Dinosaurio Belisario a la perra bóxer Dana en la biblioteca del colegio Ría do Burgo de Culleredo. “Me equivoqué un poco y me lo dijo al oído”, afirmó la alumna, de siete años, que participó en el programa Perros y Letras que un año más comenzó en los centros educativos públicos del municipio (Tarrío, Vila de Rutis y Ría do Burgo).Este programa, que se desarrolla de febrero a marzo, se implantó por primera vez en 2020 en estos centros.

“Primero presentamos a la perra a toda la clase, le decimos de dónde viene, para que la conozcan un poco y formar un vínculo. Nosotros tenemos un repertorio de libros, de animales, para leer, aunque también pueden traerlos los niños. Después, la semana que viene, ya haremos sesiones individuales con los alumnos que tienen dificultades sociales, de lectura o comprensión, seleccionados por el departamento de Orientación”, destacó ayer la entrenadora de Dana, Bárbara Gómez. “Perros y Letras es un programa de lectura asistida, los niños son los profesores de los perros. Está demostrada su eficacia en la mejora en las habilidades lectoras del alumnado con problemas, en su velocidad de lectura y comprensión lectora, aumento de vocabulario y mayor autoestima”, destacó Laura González, coordinadora del programa en Galicia. A esta jornada acudió ayer, en su primer acto, la nueva concejala de Educación, Cristina Pardo.