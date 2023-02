El alcalde de Oleiros, Ángel García Seaone, descarta acoger este año el festival Touliña Pop, que no se celebrará este año en Sada por la negativa del Gobierno local salido de la moción de censura a aceptar las condiciones que sus antecesores pactaron con la organización.

En su turno de intervención en la radio municipal, el regidor explicó que el Gobierno local había analizado la posibilidad de salir al rescate de este festival, tal y como propuso el BNG, pero que lo habían descartado tras echar cuentas.

“Hemos hablado y me encantaría poder ayudar pero ya tenemos el presupuesto aprobado y no tenemos consignación, tendríamos que sacar dinero de otras partidas, y son 60.000 euros. Lo hablamos en reunión de Gobierno pero no es posible, pero sí tienen nuestro apoyo moral y esperamos que encuentren alternativa”, explicó el mandatario.

Los organizadores del festival buscan in extremis otra ubicación y acusan al Gobierno local de Sada de dejarlos “tirados” con el cartel ya cerrado.

Otros concellos como Pontedeume han expresado su disposición a analizar la posibilidad de acoger esta cita musical. A consulta de este diario, el alcalde, Bernardo Fernández, explica que estudian las propuesta.