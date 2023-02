El PP rechazó este viernes en el Parlamento la proposición no de ley del BNG de realizar una evaluación conjunta de los seis parques eólicos proyectados en el Monte do Gato. El partido que gobierna en la Xunta rechazó la solicitud tras dar luz verde la Consellería de Medio Ambiente a la declaración de impacto ambiental de cinco de los proyectos (solo uno de ellos fue denegado por su impacto en la zona núcleo de la Reserva de Biosfera As Mariñas Terras do Mandeo).

La diputada nacionalista Mercedes Queixas lamenta el voto en contra del PP a su iniciativa y alerta de la “devastación irreversible” que provocarán estos parques eólicos en “el corazón de la Reserva”. El BNG apela en un comunicado remitido a los medios al “alto valor ambiental, cultural, patrimonial y social” del Monte do Gato y destaca que este enclave alberga “la mayor necrópolis megalítica del Neolítico de toda Galicia y una de las más grandes de toda Europa”, los restos de un monumento BIC y As Brañas do Deo, “una reserva hídrica fundamental para la comarca”. La formación nacionalista denuncia que la Xunta admite en las declaraciones de impacto un posible fraccionamiento del contrato.