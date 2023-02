Sada supera el plazo marcado sin reabrir la piscina y responsabiliza a la concesionaria del retraso

Han pasado ya dos años del cierre temporal de la piscina municipal de Sada por deficiencias en la cubierta y las instalaciones siguen cerradas y sin fecha de reapertura. El actual concejal de Deportes, Breogán Blanco, afirmó en pleno que este equipamiento deportivo abriría antes del 20 de enero, pero superado el plazo, su puesta en funcionamiento sigue en el aire.

El Concello emitió este viernes un comunicado en el que responsabiliza a la concesionaria de la demora en la reapertura de las instalaciones. El Gobierno liderado por María Nogareda (edil de Deportes con el tripartito) acusa a Hebe Sport, que gestiona la piscina en precario, de desoír su requerimiento de poner a punto la instalación y disponer un servicio de información a los usuarios.

El Ejecutivo afirma que las obras de remodelación de estas instalaciones deportivas están finalizadas y recuerda que los trabajos comenzaron en mayo y tenían un plazo de ejecución de seis meses. “La obra aún no está entregada, pero existe total seguridad”, afirma el Gobierno local, que detalla que el director de obra emitió un certificado el 19 de enero para permitir el acceso al concesionario a realizar la puesta a punto: “Existe únicamente un reducido ámbito de lugares reservados para el contratista”, añaden desde el Ejecutivo, que apuntan que el “propio Ayuntamiento ha iniciado el llenado del vaso” ante la falta de respuesta.

La concesionaria envió un escrito en respuesta a los requerimientos del Concello en el que apuntaba que, tras personarse en las instalaciones el 20 de enero, comprobó que las obras todavía no estaban finalizadas y que en tales condiciones no podía realizar las tareas encomendadas. En su escrito, la empresa gestora instaba al Concello a notificarle la fecha prevista para la finalización de los trabajos “para poder gestionar de la manera más coordinada posible la reapertura y ofrecer una mayor garantía a los usuarios y trabajadores del centro” : “Las obras no han finalizado, no se han arrancado todos los sistemas de climatización, calefacción y saneamiento, por lo que no se sabe el estado de los mismos. Se deberá hacer un informe detallado de todos aquellos desperfectos provocados por el cierre y las obras de instalación”, apuntaba.

Críticas de Sadamaioría

Sadamaioría emitió un comunicado en el que afea al “gobierno tránsfuga” que incumpla los plazos que marcó para la reapertura. La formación denuncia que solo un día después de que Breogán Blanco anunciase en pleno que la piscina reabriría el 20 de enero, la junta de gobierno aprobó una prórroga de las obras hasta el 31 de ese mismo mes.

Sadamaioría recuerda que la gestión de este asunto “fue uno de los temas ficticios en los que se apoyaron los nueve concejales tránsfugas para realizar una moción de censura”.

Este partido, que ostentó la Alcaldía hasta el pasado noviembre, afirma que el anterior alcalde, Benito Portela, inició en junio el expediente de contratación de la nueva concesión (que venció este octubre) y facilitó a la por entonces concejala de Deportes, María Nogareda, los datos relativos a ingresos, gastos y personal a subrogar sin que transcendiesen avances desde entonces.

El nuevo Ejecutivo afirma que ultima el pliego, que elevará a pleno para su aprobación como paso previo a la apertura del concurso.