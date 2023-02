“Llevaba años intentando recuperar la Casa Carnicero como hice con la otra del mismo arquitecto”

Ángel García Seoane va para 71 años, lleva unos 35 como alcalde por un partido independiente en el municipio de mayor renta de Galicia y ha tenido que enfrentarse a lo largo de su carrera con “17 querellas”, una inhabilitación de seis años por derribar un muro en la playa y la pérdida de parte de su casa por la denuncia de que invadía la línea de dominio marítimo. Ahora repite como candidato para las próximas municipales en un momento en el que se enfrenta de nuevo a una petición de doce años de inhabilitación, un año y tres meses de cárcel, una multa, una indemnización y la financiación de los costes de reconstrucción de la Casa Carnicero, una petición de la Fiscalía, con fecha pendiente de apertura de juicio, por supuesto delito contra el patrimonio al ser una vivienda protegida. Seoane recalca que él no derribó una casa protegida sino unas ruinas que tras un grave incendio tenían peligro de caer sobre la Nacional VI.

Se repite la historia. Piden de nuevo inhabilitarle. Ahora, doce años.

El fiscal hace una propuesta desorbitada, no sé en base a qué. La jueza dice que ve indicios de delito y el fiscal ve todos los delitos del mundo, cárcel, inhabilitación, multa... Es que Ángel García Seoane solo hay uno y no le gusta a mucha gente, principalmente a los que hacen las cosas mal, y porque Ángel García Seoane les denuncia porque quiere sanear la vida pública, no solo en Oleiros como hice, sino en los concellos donde estamos presentes. Los que hacemos trabajo honesto somos los que no interesamos. Pero lo que hay es un tema político y colaboradores políticos. Y detrás hay otras cosas.

¿Qué hay?

En Sada la moción de censura fue promovida por el PP con el fin de desacreditar a Alternativa dos Veciños en la comarca porque nos presentamos con más fuerza y posibilidades que antes y está en juego la Diputación de A Coruña. El PP quiere coger la Diputación y necesita más votos y en la comarca quien le puede sacar más es Alternativa.Y el PP tiene muchos aliados. Y dicen todas esas lindezas del alcalde de Oleiros, hacen que parezca una bestia para sacar votos a Alternativa, porque se nutre de votos de izquierda, derecha y centro.

También usted lo pone fácil, derribar una construcción protegida...

Perdona, yo no derribé ninguna vivienda protegida. Ahí no había una vivienda. Primero, yo soy protector de viviendas históricas. Nadie en España recuperó tanto patrimonio como yo, poniéndolo a disposición pública: pazos, quintas, palacetes, castillos. Todos ahora son centros sociales, bibliotecas, centros de mayores. El pazo de Lóngora, el castillo de Santa Cruz, la Finca Tenreiro, el pazo de Arenaza. Más de treinta edificios, que además están protegidos. Y yo iba a recuperar esa casa porque tenía un sentir especial para mí. Yo soy de Perillo, fui cientos de veces a esa casa a comprar tabaco porque vendíamos en la tienda que tenían mis abuelos. Mi abuelo además les servía leña, carbón. Yo tenía un especial interés en esa casa por esas vivencias, llevaba años intentando que se restaurara. Lo hice con Rialeda, que también es del mismo arquitecto de Casa Carnicero y que ahora es una biblioteca pública, y quería hacerlo con esa vivienda. Por eso en su día el Concello hizo un convenio con la promotora que iba a construir en esa zona obligándola a restaurarla, no permitíamos tirarla. Y quien la incluye en el plan general, protegiéndola, soy yo, como responsable que tramita y aprueba el planeamiento. Yo quería esa casa como quería otras que ya recuperamos, porque era parte de la historia del municipio y de la parroquia de Perillo.

La familia propietaria declaró que había habido negociaciones con el Concello durante tiempo pero se demoraron mucho por problemas tras la herencia.

Los propietarios no tenían dinero para restaurarla y también tuvieron muchos problemas después, estuvieron esperando autorización de un juez porque uno de los herederos tenía una minusvalía y para poder actuar tenían que tener autorización. Echamos años hablando. Y llegó un momento, al ver que se estaba degradando la casa, que es cuando le requerimos para restaurar ya. Y justo entonces arde la casa. Casualidad.

¿No hubo una investigación sobre cuál fue el origen del incendio?

Al parecer había okupas, pero a saber quién fue. Los vecinos dijeron que habían visto a alguien con una rueda de coche. Después del incendio en verano de 2020 solo quedaron unas ruinas. Aún así intenté hacerme con la parcela, para que por lo menos que fuera municipal e integrarla en el futuro parque público que va ahí. Echamos desde finales de agosto, tras el incendio, hasta el 13 de diciembre, negociando con la familia. A raíz del incendio, caían trozos de las paredes exteriores. Cuando después de firmar la escritura de compra y pasar a ser la casa ya municipal, hubo un temporal el día 28 que tiró una de las paredes. Me llamaron muchas personas, denunciaron los vecinos de al lado. Había que tomar medidas porque daban que venía un temporal aún mayor. Hay una ley que obliga a los alcaldes a actuar si hay peligro inminente para las personas y digo que se tiren esas paredes que están cayendo porque hay ese peligro.

La Consellería de Cultura indicó que se debía apuntalar el inmueble.

La casa está a 80 centímetros de la Nacional VI. No se podía apuntalar por fuera, no puedo cortar la N-VI, y por dentro tampoco se podía. Tiré unas ruinas, un trozo de paredes, dentro no había nada, el interior era todo de madera y ardió completamente.

¿Volvería a hacerlo?

Por la seguridad de las personas, sin duda, sin más. Es mi obligación, primero son las personas. Si hubiese caído una pared sobre un coche o un peatón, estaba en la cárcel. Tomé las únicas medidas que se podían tomar en ese momento, tirar unas ruina peligrosas.

La Fiscalía pide financiar la reconstrucción de la casa.

Eso no se podía reconstruir tras el incendio. La parte de arriba era toda de ladrillo, solo la base era de piedra. Y las paredes estaban todas agrietadas por la calor.

¿Usted está tranquilo?

Si hay justicia, leyes hay, a mí no me tienen que condenar a nada porque actué conforme a derecho, y no soy ningún bandido ni ningún terrorista. Soy una persona que vela por los ciudadanos y que tomó la decisión que tenía que tomar por seguridad de los ciudadanos. Estoy totalmente tranquilo porque no soy ningún delincuente ni actué ilegalmente. Y no es cierto que actué para no informar a Patrimonio. ¿Cuántas casas están cayendo? En Ferrol el otro día cayeron dos, en Betanzos cada poco tiempo caen también. ¿Dónde está ahí Patrimonio? Mira como están las Casas Bailly en Cambre.

La Fiscalía dice que solo avisó a Patrimonio para alegar a la orden de derribo con 24 horas de antelación.

Dicen que no les dio tiempo. Yo tomé una decisión de emergencia y se lo comunicamos a Patrimonio y ellos podían informar también por la emergencia de la situación, pudieron hacerlo si quisieran, el día 31 no era festivo.