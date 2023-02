Los ciclistas piden paso en Culleredo

Una apuesta decidida por la bici como medio de transporte sostenible y viable en Culleredo. Esa es la principal reclamación de la Asociación de Ciclistas Crunia que, en un informe de 47 páginas, desgrana las “promesas incumplidas” del Gobierno local y sus peticiones: más espacios para ciclistas y peatones ajustados a las necesidades de seguridad, medidas de calmado de tráfico y menos “permisividad” con coches mal aparcados. El Ayuntamiento defiende que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado el mes pasado ya prevé “medidas para promover la movilidad eficiente y respetuosa con el medio ambiente” y acusa a la asociación de demostrar “una gran ignorancia sobre las políticas que está realizando el Ayuntamiento de Culleredo”.

“Toda la zona urbana del municipio parece un parking público libre y gratuito. No hay prácticamente nada pensado para la bicicleta y el peatón”, asegura el presidente de la entidad, Roberto Rilo. Lamenta que los anuncios del Concello de propuestas para “humanizar” o mejorar la “seguridad vial” no suponen avances reales en este campo. “Poner árboles en una mediana no es humanizar. Habría que quitar coches estacionados, que están por todas partes, y reservar espacios adecuados para ciclistas y peatones”.

Sostiene que el paseo de la ría de O Burgo, “construido hace 25 años y pendiente de renovar desde 2019”, es el único que cumple con lo necesario, pero “no es una vía de comunicación, ya que solo permite ir de un sitio a otro, pero no moverse por el municipio”. Sobre los demás, defiende: “No puedes coger un metro de asfalto, poner una señal y decir que es un carril bici”. Como ejemplo de senda ciclable inadecuada cita la pasarela de Acea de Ama que da al paseo. “Se les ocurrió dividirla en dos y decir que una mitad es para bicis, en las dos direcciones, y la otra para peatones. Y todo son ángulos rectos”. “Es el mayor despropósito”, apunta.

Rilo pide al Ayuntamiento que busque un buen asesoramiento en materia de movilidad para diseñar sus proyectos. “Que solicite el ingreso en la red ciudades por la bicicleta o red de ciudades que caminan; ahí hay asesoramiento de verdad”, sugiere. La entidad, que se declara apartidista, afirma que concellos como A Coruña —gobernada por el PSOE, como Culleredo— han avanzado mucho este mandato.

El concejal de Obras y Servicios, Carlos Liñares, replica que “el ánimo de colaborar se demuestra presentando propuestas en un período de exposición pública o pidiendo una reunión y no cayendo en un mero afán de protagonismo”. La asociación, sin embargo, afirma que escribió al Concello sin respuesta.

El Ayuntamiento recuerda que acaba de aprobar el PMUS, dentro del plan Culleredo Vivo, cofinanciado por la UE, que “nace fruto de un trabajo de análisis y participación pública llevado a cabo por una consultora especializada en la materia”. En su procedimiento de aprobación, el PMUS contó con período de exposición al público en el que se pudieron presentar propuestas al Plan.

“El PMUS incluye diversas acciones para impulsar en Culleredo el uso de medios de transporte no motorizados y servicios colectivos garantizando la accesibilidad”, asegura. Cita la ampliación de itinerarios ciclistas, sendas peatonales o los aparcamientos disuasorios, además de zonas 30 y la plataforma única. Sobre el paseo, explica que se reformará tras la obra de la ría ya que “carecía de sentido actuar en un punto que se iba a levantar y deteriorar”.