Tres ayudas solicitadas por el Concello de Carral al Estado con fondos Next Generation para proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transición energética han resultado denegadas. La falta de documentación o la insuficiente puntuación son los motivos aludidos en su resolución por el Ministerio de Inclusión.

La ayuda para un proyecto de innovación en la gestión del agua residual se deniega “por no llegar a la puntuación mínima exigida en objetivos climáticos”; la solicitada para una actuación de movilidad sostenible, por no aportar la documentación requerida; y la pedida para un proyecto de movilidad sostenible y camino escolar seguro, por no justificar la titularidad de terrenos afectados.

El PSOE carralés achaca la denegación de las ayudas a “la pésima gestión del Gobierno municipal” por los motivos aducidos. La portavoz socialista, Patricia Blanco, lamenta “una nueva pérdida de subvenciones” que alcanzan, sumadas a la ayuda a la que se renunció del IDAE, “alrededor de seis millones de euros en este mandato”.