El fondo estadounidense Cerberus promueve chalés en la zona de Oleiros donde más sube la población, Cabreira

Cerberus pasa así de la venta a la construcción, porque en terrenos anexos ya se encargó de vender los chalés adosados que llevaban más de una década cerrados y vacíos, abandonados tras la crisis de 2008. La empresa vasco-madrileña que ejecutó estas viviendas al borde de la carretera contrajo una importante deuda y un banco se quedó con la propiedad. Después una inmobiliaria de Madrid puso a la venta ocho de los doce chalés por 3,8 millones (a 481.000 euros cada uno) y luego pasaron a manos de Cerberus, que los comercializó a través de su inmobiliaria Haya Real Estate. Y con éxito, pasaron de estar años abandonados a estar ya ocupados.

Este fondo, consciente por lo tanto de la dificultad de vender un grupo de chalés adosados, construidos en un único bloque, ha optado ahora por impulsar, a través de una promotora local, y edificar justo en la parte de atrás de estos adosados que comercializó. Pero para no tener los problemas que sufrieron los anteriores dueños, ahora Cerberus ha solicitado a través de la sociedad local modificar la ordenación de seis parcelas en la parte trasera, en la rúa Río de Campo, que son 100% de su propiedad, para ejecutar cuatro chalés aislados.

El estudio de detalle aprobado en su día preveía hacer seis viviendas en seis parcelas, y adosadas. La modificación que tramita (que ya obtuvo aprobación inicial de la Alcaldía) plantea pasar de seis a solo cuatro chalés, por lo que tendrán más superficie, y además aislados, no adosados, serán independientes y se construirán también de forma independiente, con mayor facilidad por lo tanto para la venta.

En el propio estudio de detalle se subraya que este cambio se debe a la “incertidumbre económica, con fuertes tensiones en los precios, la inflación creciente y las restricciones de crédito”.

Justo a continuación de estas seis parcelas se ubican otras seis más, siguiendo la misma hilera al borde de la Rúa Río de Campo, pero son propiedad de otro promotor, que en principio prevé mantener la previsión de seis casas agrupadas.

Estos terrenos tienen una importante pendiente respecto a la carretera, sobreelevados sobre la rasante. En el estudio de detalle se propone ejecutar un semisótano para eliminar el talud, lo que también aumentaría la iluminación y el soleamiento de las viviendas.

Viviendas más pequeñas, nada de grandes chalés con cuatro o cinco dormitorios; a ser posible de solo una planta, nada de subir escaleras; mejor que sean hogares más pequeños pero el terreno más grande para tener jardín o poner piscina; y mejor vivienda aislada, con más intimidad, en lugar de adosados o pareados. Así es la demanda actual de vivienda en Oleiros y los promotores, los primeros en detectar las tendencias, modifican estudios de detalle antiguos para adaptarse a estas preferencias.

En la macrourbanización de Xaz, que se está construyendo por manzanas, ya se realizaron al menos dos modificaciones de estudio de detalle para reducir el número de viviendas: uno para ejecutar seis chalés en lugar de ocho y otro para pasar de doce a diez viviendas.

En estos casos, a los promotores les compensa incluso a pesar de tener que deshacer y volver a hacer obras, porque ya tienen terminados los trabajos de urbanización y estas modificaciones les obligan a hacer cosas como desplazar farolas porque con el cambio quedan en medio de la salida del garaje.

Tendencia: casa más pequeña, más jardín, sin escaleras





“Sigue teniendo mucha demanda la vivienda pareada y adosada ya construida, pero sí hay dificultad para venderla cuando aún es parcela, sin construir. Los promotores ahora no agotan la edificabilidad como antes, el comprador no quiere casas tan enormes, de 250 o 300 metros cuadrados, van a 150 o 200 metros, más fácil de mantener, de mayor eficiencia energética. Esto ya era tendencia desde antes del COVID. Lo que pasa es que ahora se dispararon los costes de los precios de la mano de obra, y una casa que antes valía 100.000 tres años después vale 150.000 euros”, explica Javier Aguada de la inmobiliaria Mera Home de Oleiros. Este experto que además de comercializar asesora a promotoras también contó con un cliente que pidió pasar de adosados a unifamiliares en la zona de Canide. “Si es para revender parcelas, mejor separar las viviendas, y si quieren hacer promoción, recomiendo aún adosados y pareados, que sigue teniendo demanda, y en Mera más, que es muy turística y tiene mucha segunda residencia, mucho extranjero y madrileño”, señala Aguado. “Antes se hacía mucha vivienda de sótano, planta baja, una planta y bajocubierta. Ahora se va más a bajo y una o dos. Ya no se pide tanto el sótano, se prefiere el garaje en una nexo, la vivienda cúbica, y tampoco se quiere tanto bajocubierta ni escaleras, se busca más la comodidad y se quiere menos casa y más parcela, para tener un jardín. Y claro, se pide todo vivienda que ahorre energía, se monta mucha bomba de calor y suelo radiante”, añade.