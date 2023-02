El pasado fin de semana se conoció que el Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular ha expulsado de forma definitiva a los concejales de Sada por aprobar una moción de censura expresamente desautorizada por su partido. En la jornada de ayer lunes los cuatro concejales afectados por esta decisión (Soraya Salorio, María José García Freire, José Luis Tellado y José Luis García) hicieron público un comunicado en el que muestran su postura. “Se ha consumado nuestra expulsión del Partido Popular, simplemente por el capricho del que fue nuestro presidente provincial”, aseguran, en referencia a Diego Calvo.

Los ediles señalan que no se tuvo “en cuenta nuestra dedicación, trabajo y compromiso de estos años” y que el dirigente provincial “tenía decidido que no le interesábamos” y “nos hizo a un lado, en favor de un grupo más manejable”. “Traicionó la confianza que le habíamos profesado”, indican. Además, advierten que el partido no ha entrado “en el fondo” de las alegaciones que presentaron ante la decisión de su expulsión.

El órgano encargado de tomar la decisión ha desestimado los recursos presentados por Soraya Salorio, María José García Freire, José Luis Tellado y José Luis García sin entrar ya en el fondo, dado que los escritos fueron presentados superado el plazo de diez días que permiten los estatutos del PP, apuntan desde el partido.

La dirección del Partido Popular ya ha notificado la resolución a la secretaria municipal del Concello de Sada mediante correo certificado para que “inicie las actuaciones previstas en la legislación local derivadas de su condición de concejales no adscritos”.