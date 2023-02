El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, reclama al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y a la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, “el cese inmediato” del director de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), Francisco Menéndez, por las declaraciones realizadas a este diario en las que lamentaba la falta de “colaboración” del Ayuntamiento cambrés en el proceso de la vía ártabra y aseguraba que atenderá todas las peticiones municipales de estudio de alternativas al reiniciar los trámites para la obra, después de que la anulara la justicia por recursos del Concello cambrés. Patiño considera que las palabras de Menéndez son “una prueba más del trapicheo político que la institución ha adoptado como práctica habitual en la tramitación de la vía ártabra y el vial 11-17”.

El regidor envió ayer sendos escritos a Rueda y Vázquez para pedir que cesen a Menéndez y advierte de que “ni la AXI ni ningún otro organismo contarán con la colaboración del Concello para saltarse la normativa”. El alcalde considera que las declaraciones del director de la AXI son “gravísimas” y solicita el “cese inmediato” porque, sostiene, “ha demostrado, de nuevo, su falta de respeto hacia las normativas”.

Sobre las manifestaciones del mandatario autonómico en las que asegura que la Xunta va a “cumplir escrupulosamente todo lo que está pidiendo el Ayuntamiento [de Cambre] de estudio de alternativas, justificación de la solución adoptada, etc. para no volver a tropezar en la misma piedra”, el alcalde sostiene que “no se trata de una petición del Concello, sino de cumplir con la ley y seguir los procedimientos que se marcan en las normativas, haciendo el estudio de impacto ambiental y ofreciendo tres alternativas de trazado”. Patiño se pregunta si el director de la AXI “desconoce cuáles son los procedimientos y trámites, algo que resultaría gravísimo estando en su cargo o si, por el contrario, es una cuestión de falta de interés en cumplir con la ley”.

El regidor achaca a Menéndez, además, una “falta de respeto” hacia el Concello, ya que realizó estas declaraciones “durante una visita institucional a A Xira, en Sigrás, a la que se invitó a la asociación de vecinos de la parroquia, pero a la que ni el alcalde ni ningún otro representante del Concello fueron invitados”.

García Patiño recuerda que hay dos sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia “en las que se advierten graves vicios procedimentales en la tramitación” de la infraestructura. La primera anuló el proyecto de trazado porque se había aprobado, en 2008, por el director general de Obras Públicas y no por el Consello de la Xunta, como correspondía. La segunda tumbó el proyecto constructivo porque, cuando se aprobó con su expediente de información pública, faltaba el informe jurídico y las alegaciones. Además, el Tribunal Supremo dio carpetazo definitivo al proyecto al ratificar el fallo del Superior.

El regidor considera que estas anulaciones son “consecuencia de la falta de rigor y transparencia en la toma de decisiones en materia de infraestructuras para una de las principales áreas metropolitanas de la comunidad”. Patiño acusa a la Xunta de causar “un perjuicio a los vecinos y vecinas no solo de Cambre, sino de toda la comarca de A Coruña” con sus “prácticas espúreas”. Asegura que, “lejos de ser un hecho aislado, la AXI puso en práctica este modus operandi también con el vial 11-17”, ya que en 2015 propuso una modificación del proyecto, a la que Cambre alegó, y lo paralizó “después de que la Consellería de Medio Ambiente avisara de que debía someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria y no simplificada”.