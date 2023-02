El Concello de Culleredo completó ayer los asfaltados en Vinseira Pequena y As Barreiras y hoy terminará la renovación del firme en As Reixas y Seara. Los trabajos consisten en la mejora del acabado y el drenaje. Incluyen el rebacheo de las zonas más deterioradas, la disposición de una nueva capa de rodadura y la señalización. En Vinseira Pequena, se renueva medio kilómetro que une las casas con la AC-400. En As Reixas, se actúa en toda la calle y en As Barreiras, en los primeros 335 metros.