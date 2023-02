El director de Infraestruturas sobre la vía ártabra: “Va a llevar muchos años retomarla”

“Los horizontes serán largos”, avisa el director de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), Francisco Menéndez, preguntado por este diario sobre el planteamiento y los avances realizados por la Xunta para reiniciar la tramitación de la vía ártabra entre la Nacional-VI y la autopista AP-9, tras la anulación de los proyectos por la justicia, que obliga a paralizar la obra y repetir todo el proceso administrativo. El mandatario autonómico asegura que la “prioridad” es “acabar la obra en ejecución” -no afectada por los fallos judiciales-, en referencia al enlace a tres niveles en la Nacional-VI, a la altura de Iñás, y prevé que los vehículos puedan circular por el punto ya con “el tráfico más o menos en una configuración definitiva a finales de marzo o principios de abril”.

Menéndez advierte de que “es una cuestión que va a llevar muchos años volver a retomar porque, si se tiene que reestudiar todo desde cero, con un nuevo estudio de alternativas, solo hay que remontarse a de cuándo venía el primer proyecto, cuándo se aprobó el primer trazado, y cuándo se estaba ejecutando la obra”, aunque confía en que esta vez lleve menos de 15 años. Apunta que apostarán por “ser garantistas al máximo”, visto que el Concello de Cambre, que interpuso los recursos que derivaron en las sentencias anulatorias, mantiene su defensa de fijar la unión de ártabra y AP-9 en Catro Camiños y no en A Gándara, como proyectó la Xunta. “El problema que tenemos es que, si contáramos con colaboración para seguir adelante, sería relativamente sencillo. Pero después de lo que nos ha pasado, que ha sido una mala noticia para todo el mundo, para nosotros, para todo el entorno de los ayuntamientos de la zona, no queremos volver a repetir esa situación”, explicó este miércoles, en una visita a las obras de aceras ejecutadas en A Xira, en el concello cambrés.

El director de la AXI garantiza que la Xunta va a “cumplir escrupulosamente todo lo que está pidiendo el Ayuntamiento [de Cambre] de estudio de alternativas, justificación de la solución adoptada, etc. para no volver a tropezar en la misma piedra”, pero afirma que “los técnicos piensan que no hay ninguna otra alternativa que permita encajar en enlace con la AP-9 en otro sitio [que no sea A Gándara]”. “Es tan sencillo como eso: durante 15 años, los técnicos de la AXI y del Ministerio de Transportes han informado y han estado siempre validando la misma solución; es muy difícil que hubiera una circunstancia que permitiera que fuera algo diferente”. Avisa, además, de que “el trazado hacia Catro Camiños pasaba muy cerca de un castro que tenía un área de protección y ahora, en la evaluación de impacto ambiental, supongo que habrá que valorar eso”.

Vecinos de A Xira: “Más vale tarde que nunca”

“Más vale tarde que nunca”, saludó el presidente saliente de la Asociación de Veciños O Gaiteiro de Sigrás, Evaristo Canosa, al director de la AXI, Francisco Menéndez, a su llegada a A Xira para visitar las ansiadas aceras que la Xunta ha ejecutado en la zona, tras años de reclamaciones. El director de la obra explicó ante un plano ubicado sobre la senda peatonal detalles de los trabajos y el proceso, como que fue necesario expropiar terrenos y demoler una edificación.

Mostró también sobre el mapa la superficie abarcada por otras mejoras autonómicas recientes en el entorno. Canosa celebró que “se hizo un milagro” en mejora de la seguridad vial con la creación de aceras y actuaciones en puntos en los que era peligroso cruzar y pidió adecentar el frente de un solar cerca del Mesón Vasco.