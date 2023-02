“Estiven pateando as parroquias da Laracha para recuperar eses lugares de divertimento”

O historiador e veciño de Arteixo Xabier Maceiras creou o blog Crónicas da Laracha, no que recolle diferentes historias do municipio. Agora dá un paso máis e ten previsto publicar o próximo verán o libro Os bailes dos avós, música e os salóns da Laracha de antano. E máis adiante continuará con outro traballo dedicado as tellerias, pero que tardará un pouco máis porque está en fase de elaboración.

Ten realizado un importante traballo de recuperación da historia de Arteixo, agora quere facer o mesmo coa Laracha?

En realidade na Laracha xa levo 16 meses. Inicie en outubro de 2021 co blog Crónicas da Laracha. Foi polo día de San Lucas. Recordo o do San Lucas porque xa tiña en mente o blog coincidindo con esa onomástica porque a primeira crónica foi sobre unha capela, a capela de San Lucas.

Pero quere ir máis alá con este traballo, por iso quere sacar agora un libro?

O funcionamento do blog Crónicas da Laracha é o mesmo que Crónicas de Arteixo. A idea é publicar semanalmente. Así o veño facendo en Arteixo desde setembro de 2014 e na Laracha desde outubro de 2021. Sempre publicando semanalmente. O que se vai publicar no libro dos salóns de baile é un fillo do blog, porque todo xa está publicado no blog. Estiven pateando todas as parroquias da Laracha para facer esa recuperación dos antigos lugares de divertimentos dos nosos avós e bisavós. Teño moi claro que cando se vai un maior, despois non hai por onde tirar. Entón, urxe moito recoller memoria.

Algunha historia que lle chamara moito a atención?

Non só recordo os lugares de baile, tamén recollo músicos da zona. Hai algunhas partes das biografías dos artistas da época que si que son curiosas. A min chámame poderosamente a atención unha veciña da Fontenla, parroquia de Erboedo, Carme, que foi das primeiras mulleres de aquí desta zona que se subiu a un escenario. Carme era saxofonista.

Ten previsto outro libro sobre A Laracha máis adiante.

A idea é, dentro da recuperación da memoria, vamos sacar un traballo sobre as antigas telleiras, que teñen unha importancia vital no concello da Laracha. Aínda estamos facendo traballo de campo. As telleiras da Laracha tiveron unha importancia enorme. De feito unha segue en funcionamiento, Cerámicas Campo. Houbo unha serie de pequenos negocios que deron traballo a moitas mulleres. Queremos poñer en valor o pasado industrial do concello da Laracha.

En Arteixo ten algún traballo previsto proximamente?

2023 vai a ser un ano moi larachés para min.