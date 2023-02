El partido Sadamaioría ha reclamado que se incluya en el orden del día del pleno previsto para el próximo 23 de febrero la toma de conocimiento de la resolución del Partido Popular de expulsar, ya en firme, a los concejales que apoyaron la moción de censura que dio la Alcaldía a María Nogareda de Alternativa dos Veciños: Soraya Salorio, María José García, José Luis Tellado y José Luis García. Sadamaioría solicita que se incluya esta toma de conocimiento de expulsión de los ediles del PP , algo que implica ya su “pase a la condición de no adscritos”.

La formación subraya que de esta forma se demanda que se finalice “una situación irregular que se está dilatando demasiado ante la pasividad interesada de la alcaldesa tránsfuga en mantener los beneficios económicos y políticos limitados legalmente para los concejales no adscritos”. El partido también pide que se defina la situación del quinto concejal del PP, Sergio García, que no fue expulsado por no estar afiliado, pero tampoco podría formar grupo municipal porque el reglamento municipal exige un mínimo de dos ediles.