“El modelo de Alternativa está agotado”

Para los menores, Dolores Silva es la profe o la dire, en el colegio Parga Pondal de Santa Cruz. Para los mayores, es la concejal del Partido Popular en el Concello de Oleiros, número cuatro de la lista en las elecciones municipales de 2019, y ahora candidata a la Alcaldía para los próximos comicios de mayo.

¿Cómo ha sido su elección como cabeza de lista?

Hace cuatro años me ofrecieron ir en la lista del Partido Popular y dije que sí, y ahora el portavoz, José Bonome, quería dar un paso atrás, además ahora ya no vive en Oleiros, y pensó en mí. Se me ofreció esa responsabilidad y acepté, con ilusión.

Ahora toca preparar la campaña, mítines, actos públicos, hablar con mucha gente.

El contacto con la gente es la parte que más me gusta. Respecto a los mítines, como profesora estoy acostumbrada a hablar en público.

Pero ante un público menor de edad. Aunque a veces más difícil, supongo.

Sí, es cierto, es otro público, y quizá más exigente.

Es profesora y directora, realiza continuos cursos de formación, tutorías. ¿No va a dejar algo para la campaña? ¿Va a compatibilizar todo?

Puedo compatibilizarlo todo sin problema. Ya lo hice cuando participé en la campaña electoral de las pasadas elecciones municipales. Es cuestión de organizarse.

¿En qué va a insistir más el PP en esta campaña?

Aún estamos planificando y con la elaboración de la candidatura y el programa electoral. Pero sobre todo será pisar la calle, escuchar a los vecinos, sus necesidades, qué quieren, qué opinan. Porque ser político es un servicio público. Y es un aprendizaje diario.

Usted tiene ya experiencia, cuatro años como concejal en la Corporación. Pero Alternativa dos Veciños encadena varias mayorías absolutas, y en un municipio donde hasta el alcalde reconoce que le votan muchos del PP.

Es un reto, sí. Existe ese handicap en este municipio. En las generales y en las autonómicas el Partido Popular tiene una mayoría aplastante aquí pero no en las municipales. Es algo que ocurre en otros muchos lugares, porque se vota más a la persona que al partido. Vamos a escuchar propuestas para mejorar este concello.

Menudo reto, presentarse contra un partido que lleva más de cuarenta años gobernando.

Es complicado y difícil. Alternativa ha desarrollado un modelo que pudo valer para otros tiempos pero ahora está agotado, ahora se pide otra manera de hacer las cosas, otro talante de hacer política. No vamos a decir que no se han hecho cosas bien, pero los vecinos ahora esperan algo más. Y que sea algo más que insultos, ver a su alcalde en juicios, con denuncias.

El PP podría poner el como lema Por el cambio.

Un cambio es lo que queremos.

Tradicionalmente el PP denuncia en Oleiros la falta de unas buenas estructuras de comunicación.

Uno de los grandes problemas es la falta de movilidad sostenible y también las dificultades de movilidad en general. Oleiros ha crecido de forma exponencial en los últimos años y este crecimiento tiene que ir acompañado de infraestructuras y servicios acordes. Tenemos 37.000 habitantes más la población no empadronada. Necesitamos un plan de movilidad, pero además a nivel supramunicipal, en coordinación con otros concellos de la comarca. Quizá habría que revisar del plan general, replantear la red viaria prevista. Los habitantes tienen derecho a llegar a su lugar de trabajo sin estrés, sin estar media hora para recorrer seis kilómetros. El saneamiento por ejemplo necesita una mejora.