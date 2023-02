Oleiros da luz verde a expropiar el edificio de Santa Ana tras rechazar las alegaciones

El Gobierno local de Oleiros prevé aprobar de forma definitiva el cambio de sistema de gestión del polígono 4 de Santa Ana en Mera de cooperación (promueve el Concello) a expropiación, después de rechazar las tres alegaciones que se presentaron contra esta propuesta.

El Ayuntamiento en febrero de 2021 inició los trámites de equidistribución por el sistema de cooperación para demoler el edificio de cinco plantas de los años setenta, en la entrada a Mera, y ejecutar en su lugar, en esa parcela y terrenos anexos (con una superficie total de algo más de 7.100 metros cuadrados) un área con dos edificios de pisos (bajo y dos plantas), una zona verde y una pista deportiva.

En la elaboración del proyecto de reparcelación los técnicos advirtieron los elevados costes que supondría la urbanización para los propietarios porque tenían que asumir los gastos de demolición, que son caros, y por la dificultad de construcción al ser un terreno en ladera que obliga a ejecutar muros de contención y bancales, además del impacto del futuro edificio que prevé el plan.

Ante esta situación el Concello en mayo del año pasado compró los aprovechamientos urbanísticos que les correspondían a los propietarios de bienes, entregándoles a cambio terrenos y edificabilidad equivalentes en la futura urbanización del sector SUD-2 Río Xentiña, y pasando de cooperación a expropiación. Se abrió entonces el trámite de información pública para que los afectados formulasen alegaciones y se presentaron tres.

En todos los casos se alegó la improcedencia del cambio de sistema y que hacerlo no obedecía a criterios de urgencia y necesidad como dispone la ley, además de considerar que se fue en contra de la ley del suelo por no hacer el trámite de tasación conjunta, y porque el alcalde no es competente para hacer este cambio.

Los técnicos que informaron las alegaciones explicaron que el PXOM estipula el sistema de gestión en Santa Ana, pero el propio plan general también dice que dicho sistema puede ser modificado si se trata de sectores con ordenación detallada en suelo urbano consolidado y urbanizable. También creen que si hay motivos que justifican este cambio, como las desproporcionadas cargas y beneficios del sistema de cooperación y sus dificultades de ejecución y urbanización por la orografía del terreno, por lo que queda probada la urgencia. Señalan que cuando se apruebe de forma definitiva el cambio de sistema se iniciará el procedimiento habitual de tasación conjunta como piden los alegaciones, fijando ya la indemnización concreta.