Paseo de la ría: “Esta es la auténtica joya de Oleiros”

La mañana es radiante. La marea está alta pero aún quedan islotes sin cubrir por el agua y distintas especies de aves descansan sobre ellos, ignorando que a pocos metros están dos dragas limpiando los fondos de la ría. El paseo marítimo, desde el puente de A Pasaxe hacia Cambre, arranca con la vista de tres majestuosos pinos inclinados hacia el mar. Unos metros más adelante, en la margen derecha donde se ubican las fachadas traseras de toda la fila de casas al borde de la Nacional VI en Perillo (ahora AC-12), se aprecia que está en rehabilitación una de las casas gemelas que están protegidas, catalogadas en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

El Rosal y La Maruxa son dos viejos chalés de solo una planta, del año 1960, negruzcos de tantos años de polución ante la N-VI. Sin embargo, en la parte posterior, la que da a la ría, son dos edificaciones semicirculares con dos grandes columnas que soportan dos terrazas de grandes vistas, un jardín y una salida directa al paseo. Es una de ellas, El Rosal, la que está en rehabilitación, con licencia de 2022.

“La gente se está dando cuenta de que esta zona es la verdadera joya de Oleiros. Ni Santa Cruz, ni Bastiagueiro, ni Mera. Ves todo tipo de aves volando, las escuchas. Ves peces en el agua. Yo soy de Melide, estuve muchos años emigrado y al volver iba a construir allí pero mi hija vio esta zona y me convenció, compramos la casa aquí al borde de la ría hace muchos años, y ya entonces fue cara. Y estamos más que contentos”, explica Antón, jubilado tras una vida de trabajo en la hostelería.

Tras ver cómo El Rosal se embellece, el caminante sigue por el paso y observa las grandes parcelas vacías que casi tocan con el cruce de Sol y Mar por arriba. Ahí el conocido empresario José Collazo Mato tiene en trámite la ejecución del polígono 22 a Xesteira, un proyecto que supondrá construir ocho edificios de unos ochenta pisos en total. Cuando finalice la obra de Sol y Mar y se entierre parte del tráfico, la N-VI será un bulevar y la zona se revalorizará. El proyecto incluye rehabilitar un antiguo embarcadero para convertirlo en club de piragüismo municipal, es una cesión al Concello.

Tras pasar por delante de estos solares vacíos, el paseo marítimo prosigue. El paseante se cruza con parejas, personas que aprovechan para hacer estiramientos, ciclistas, residentes que leen al sol en un banco. Después aparece un bosquete de palmeras y un cruceiro de piedra a la altura de Beiramar.

Un poco más adelante, un faladoiro de madera. El paseo tiene tramos con barandilla y otros sin ella, sustituida por un banco de madera corrido, para sentarse literalmente al borde del agua. En varios de estos bancos existen placas con textos y dibujos (que necesitan actualizarse) que informan de algunas de las aves que se observan desde ese punto: alavancos, garzas, ostreros espátulas, varios tipos de gaviota, cisnes.

Pasan personas que pasean perros, una pareja lleva un carrito de bebé. Ella le explica a él que qué maravilla poder vivir en esa zona “tranquila y luminosa” y con “tantas vistas”. En esta ruta se puede ver hasta un viejo embarcadero: queda su estructura, pintada de amarillo, con las escaleras de bajada directa a la ría, un recuerdo de cuando O Burgo era rico en marisco y daba de comer a muchas familias. Algo que ahora se quiere recuperar.

Tras pasar por delante del gran parque de Beiramar, se entra en el tramo de paseo más nuevo, abierto hace poco más de un mes, ante la urbanización O Paraíso. Ya nada queda del gran bosque, el último pulmón verde de la ría de O Burgo. Se conservaron solo unos pocos ejemplares dentro de la urbanización y los existentes al borde del agua, al estar dentro del dominio de Costas.

Es una promoción de unas ochenta viviendas, con chalés de lujo de hasta alrededor de un millón de euros. La primera línea está ya con los retoques para entrar a vivir. Delante se ha instalado uno de los varios parques infantiles que hay a lo largo de este paseo. En la segunda línea están los edificios de vivienda plurifamiliar. A escasos metros otra promotora iniciará pronto la construcción de otros catorce chalés.

“A mí estos chalés no me gustan, precisan mucho mantenimiento. Aún no se estrenaron y la madera ya parece estropeada”, apunta un chico joven. “Yo mataría por cualquier casa de estas. ¿Ves qué luz hay aquí? Y todo este paseo para andar es mucho más bonito que el paseo de A Coruña. Y es más variado”.

Ante estas casas de O Paraíso finaliza el paseo marítimo, por ahora. Una valla de la Dirección General de Costas protege la zona de obras donde las excavadoras construyen el recinto, ganando terreno a la ría, en el que confinarán los lodos contaminantes que están extrayendo. Tras cubrir esta estructura, se urbanizará y encima se ejecutará otra zona verde. El paseo entonces continuará, bordeándola, y prosiguiendo hasta el gran parque de O Seixo, con los antiguos fosos. Tras rodear también esta zona verde, se finaliza tocando el término municipal de Cambre.