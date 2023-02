Paseo de la ría: “Esta es la auténtica joya de Oleiros”

“A mí estos chalés no me gustan, precisan mucho mantenimiento. Aún no se estrenaron y la madera ya parece estropeada”, apunta un chico joven. “Yo mataría por cualquier casa de estas. ¿Ves qué luz hay aquí? Y todo este paseo para andar es mucho más bonito que el paseo de A Coruña. Y es más variado”.

Ante estas casas de O Paraíso finaliza el paseo marítimo, por ahora. Una valla de la Dirección General de Costas protege la zona de obras donde las excavadoras construyen el recinto, ganando terreno a la ría, en el que confinarán los lodos contaminantes que están extrayendo. Tras cubrir esta estructura, se urbanizará y encima se ejecutará otra zona verde. El paseo entonces continuará, bordeándola, y prosiguiendo hasta el gran parque de O Seixo, con los antiguos fosos. Tras rodear también esta zona verde, se finaliza tocando el término municipal de Cambre.