El BNG de Arteixo anuncia que preguntará en el pleno municipal por los motivos por los cuales el Concello no respondió a una denuncia hecha el 1 de octubre de 2020 por un particular que alertaba de unas obras de relleno que se realizaron en A Maceira, en Pastoriza. “Desde el Gobierno local no se ha hecho absolutamente nada, no se adoptó ninguna medida, ni se hizo ningún informe a pesar de tener conocimiento de los hechos. Es algo gravísimo”, asegura.

Los nacionalistas consideran “una irresponsabilidad la actuación del Ejecutivo municipal, “que no tomó ninguna medida hasta que hace unas semanas hubo un derrumbe de un muro de contención con el grave problema de seguridad que pudo suponer, ya que lo hizo hacia un camino público”. El BNG también presentará varios ruegos sobre la falta de mantenimiento de la carretera que va de Chamín a Sorrizo debido a que su estado “es peligroso para las personas que caminan” y para los vehículos “que circulan a diario por ella”.