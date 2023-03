Homenaje a una maestra represaliada: Doña María vuelve a alzar la voz en Miño

Balbina Somorrostro fue una de las últimas personas que vio con vida a María Vázquez Suárez (Sober, 1894- Miño, 1936). En una conversación en 2015, esta vecina de Miño relató a este diario que la maestra republicana le había lanzado un beso desde la ventana de la prisión pocas horas antes de ser fusilada. “Un militar entró y la empujó, creo que la tiró. Ya no la volví a ver. La mataron al día siguiente. Saquearon su casa y quemaron todos los libros”, contaba visiblemente emocionada.

El cuerpo de esta maestra, la primera mujer en hablar en público en Miño, continúa desaparecido. Han pasado ya 87 años, pero todavía hoy hay quien deposita rosas en memoria de doña María, como se la conoce en Miño, en la tumba de su madre, enterrada en el municipio.

La dictadura desplegó un manto de silencio sobre la trayectoria de esta maestra comprometida con los ideales republicanos, feminista y defensora a ultranza de la enseñanza laica. El Concello de Miño se ha propuesto ahora recuperar su legado y dedicará este 8-M a honrar y dar a conocer su figura, especialmente entre los escolares.

El Ayuntamiento presentará hoy a las 19.30 horas en el centro social A Rúa un vídeo que repasa la vida de esta maestra, natural de Sober y que ejerció la docencia en Miño entre 1929 y 1936, en un pequeño habitáculo del segundo piso del Consistorio en el que desplegó los postulados pedagógicos humanistas y laicistas de la II República.

El vídeo está compuesto por pequeñas píldoras que abordan distintas facetas de esta maestra, la primera en poner en práctica en Miño el método Montessori. Entre los participantes en este homenaje, hijos de exalumnas que compartirán las lecciones que sus madres conservaron de María Vázquez.

“Mi madre tenía una visión muy moderna y muy independiente de la vida y creo que eran enseñanzas de dona María”, afirma Mercedes Ponte, hija de María Pilar Vidal, que su progenitora le contaba que algunas tardes, al anochecer, ella y otras alumnas acompañaban a doña María a atender a las familias más necesitadas : “Mi madre contaba que una vez le preguntó que por qué iban siempre por los caminos menos transitados y oscuros y no por las vías principales y ella le respondió que porque la gente no tenía que saber lo que hacían, que la mano izquierda no debía saber nunca lo que hacía la derecha”, cuenta esta miñense. Los hijos de María Teresa Allegue inciden también en la “humanidad” de esta maestra: “Quería que las mujeres fuesen autosuficientes”, destaca Ito Herva.

La concejala Catalina Morado pone el acento precisamente en esto último, en la importante contribución de María Vázquez en el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres. Destaca que esta maestra, que vestía de pantalones (“algo impensable en el Miño de la época”) fue una esas “mujeres modernas”, como la pedagoga María Barbeito, que quisieron hacer de las escuelas un trampolín para la emancipación.

De ideales socialistas, María Vázquez, hizo historia en Miño al intervenir en un mitin en septiembre de 1932 acompañada por afiliados a la agrupación socialista de A Coruña y representantes del Partido Republicano Gallego. Fue “la primera mujer que habló en público en Miño”, destacaba el corresponsal que cubrió el acto, como recogen Juan Rodríguez Ceballos y Manuel Domínguez Ferro en su artículo Que pouco vale unha mestra. Un achegamento á figura de María Vázquez Suárez.

Seiscientas camisetas

El Concello de Miño ha encargado al estudio Viravira la reinterpretación de una de las fotografías de María Vázquez. La imagen, llena de simbolismo, se imprimirá en seiscientas camisetas que el Concello repartirá entre los escolares del municipio para promocionar su figura.

El centro social de A Rúa acoge hoy el primero de los homenajes con la presentación del vídeo y un coloquio en el que participarán, entre otras, la profesora de la Universidad de Santiago Aurora Marco y la directora de la Casa de la Mujer de Ferrol, Rosa Millán.