O BNG de Cerceda anunciou que escolleu a Alberte Sánchez Regueiro como candidato á alcaldía de Cerceda para rematar” con décadas de gobernos socialistas faltos de ideas e afrontar a modernización pendente” que precisa o concello.

Membro da Corporación municipal dende 2015 e portavoz do BNG durante o mandato próximo a finalizar, o fotógrafo e deseñador gráfico Alberte Sánchez Regueiro vén de ser escollido pola unanimidade da militancia nacionalista candidato á alcaldía para as eleccións municipais do vindeiro 28 de maio, circunstancia que asume “con humildade e responsabilidade pero tamén coa satisfacción do traballo feito, o ánimo de moita veciñanza e a ilusión de ver que o proxecto do Bloque en Cerceda”, segundo indica a formación.