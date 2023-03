La entidad gestora de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, el GDR Mariñas-Betanzos, repartirá 586.263 euros de las ayudas del programa europeo Leader entre los 36 proyectos que han presentado solicitudes. La asociación analizará para el reparto de fondos los proyectos presentados, 27 productivos, siete no productivos de entidades públicas locales y dos no productivos de instituciones privadas.

El presidente de la Reserva de Biosfera, José Antonio Santiso, destaca el “éxito” de convocatoria que ha recabado la línea de ayudas. Apunta que “se superan, y mucho, los fondos disponibles, por lo que su asignación atiende a los criterios de selección aprobados por el Agader” para contribuir a las iniciativas emprendedoras. Santiso agradece “a todas las iniciativas” que se presentaran y desarrollasen “proyectos acordes a los nuevos tiempos y en base a criterios de presente, pero también de futuro”. El GDR impulsó en noviembre la estrategia Leader 2023-2027.