“Si no queremos eólicos ni placas solares tenemos que cambiar nuestra forma de vivir”

Existen dos emergencias provocadas por el ser humano contra las que hay que actuar de forma urgente porque de ello depende nuestro futuro: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. En los últimos cincuenta años las poblaciones de especies animales han descendido un 69%. Las seis mayores amenazas de nuestro mundo son la tala de árboles, la contaminación, las especies invasoras, el cambio climático, la sobreexplotación y la agricultura extensiva. Estos son datos del último informe, de 2022, realizado por el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF, y que ayer presentó el director de Conservación de WWF España, Enrique Segovia, en el Centro de Divulgación Ambiental de Galicia (Ceida) en el castillo de Santa Cruz en Oleiros.

Los datos del informe no deja mucha opción al optimismo. Matamos nuestro planeta.

Hay esperanza pero no podemos procrastinar, ya hemos perdido décadas maravillosas para actuar. El año 2030 es clave para frenar la pérdida de biodiversidad y recuperar la Naturaleza, reducir las emisiones y llegar antes a la descarbonización. Existen además muchas iniciativas a nivel global, gente que se moviliza, que innova. Pero actuar es urgente.

Siempre se reclaman medidas a las administraciones, a los Gobiernos, más inversión contra el cambio climático y por el medio ambiente. Pero a nivel individual, cada persona también tiene que ayudar.

Hay que cambiar el estilo de vida. Necesitamos conservar la Naturaleza que queda, restaurarla. La clave es producir y consumir menos energía. Lo fundamental es no coger el coche, eso no es sostenible. El 40% de los alimentos que produce la Humanidad se desperdicia, es una falacia de la agricultura eso de que hay que producir más, tenemos de sobra. Hay que tener un sistema más racional, no sobreexplotar los mares, esquilmar los acuíferos. Y esto es un trabajo de gobiernos, empresas y personas a nivel individual.

Hace años se decía lo del cambio climático y nadie se lo creía.

Hace treinta años lo decíamos y te llamaban de todo. Pero ahora estamos viendo sus efectos y nos quedamos cortos. La sequía en Doñana por sobreexplotar los acuíferos, las medidas en Cataluña por la sequía. El cambio climático ya se nos ha hecho visible pero no lo es tanto la pérdida de biodiversidad y el deterioro de la Naturaleza porque no lo notamos en nuestra vida diaria. Sí lo notaremos en cosas como el deterioro de nuestra forma de vida, el incremento de incendios forestales. Para luchar contra el cambio climático necesitamos aliados y el mejor aliado es la Naturaleza, pero una Naturaleza en buen estado. Ya existen zonas forestales que no absorben CO2, sino que emiten CO2. La naturaleza necesita sus ciclos vitales para regenerar y producir los bienes y servicios, que son los que hacen que el ser humano viva como vive.

En el informe que han elaborado indican especies como el tiburón o la raya que parece que están al borde de la extinción.

Analizamos las tendencias, la evolución de poblaciones de vertebrados, casi 32.000 poblaciones de 5.230 especies de todo el planeta. Hay menos poblaciones de animales. Pero también se han recuperado otras, como el lince ibérico. Es complejo medir la biodiversidad. Los datos de agua dulce son terroríficos, hay una gran presión sobre ríos y humedales.

Queremos la descarbonización pero ahora tenemos oleadas de parques eólicos y fotovoltaicos. ¿Es la solución? ¿No hay más remedio? En Galicia están teniendo oposición.

Hemos superado en 1,5 grados la temperatura media del planeta, en España más, así que es urgente descarbonizar, dejar de quemar y producir energía de manera racional y sostenible. En segundo lugar, necesitamos reducir sustancialmente el consumo de energía. Y la energía más limpia es la que no se consume. Todos nos quejamos de los molinos, de las hectáreas de placas solares. Pero también queremos seguir viviendo exactamente igual que ahora y eso no es posible. Hay que cambiar radicalmente de forma de vivir y reducir el consumo de energía, ver cómo almacenarla, las repotenciaciones, y promover el autoconsumo y las comunidades energéticas. Pero hay que consensuar estos parques con todos los sectores, y prohibirlos en zonas protegidas o que está previsto proteger. Existe una presión del sector energético, no del eléctrico, porque no quieren dejar de quemar combustibles fósiles. Producir hidrógeno verde es clave para descarbonizar sectores como la gran industria, el transporte por carretera y la aviación, pero con renovables, no con gas. Aceptamos eso para descarbonizar, pero no permitir que España se convierta en un hub de hidrógeno para exportarlo al resto de Europa, que es lo que quieren las grandes industrias españolas.

O sea, los eólicos y placas es el mar menor si queremos vivir como ahora.

Si queremos sustituir una fuente de energía por otra el precio a pagar es eólicos y placas solares, tiene que entenderlo todo el mundo. Si lo que queremos es que sean compatibles, hay que cambiar nuestra forma consumo de energía y reducirlo sustancialmente. Y eso responsabilidad de todos, también de la ciudadanía.

También es cosa de los ayuntamientos, que dejan que se talen árboles, bosques, para hacer urbanizaciones y luego construir parques y poner arbolillos en las aceras, las especies urbanas de siempre, un cerezo, un aligustre. ¿Tiene sentido?

Hay que repensar los modelos de ciudad. El uso del suelo es muy preocupante. En ciudades más compactas es más sostenible tener todos los servicios más cercanos, sin necesidad de usar el coche, las famosas ciudades de quince minutos. Hay que replantear las ciudades. En eso el teletrabajo también ayuda, y el comercio local. Pero nos hemos vuelto muy cómodo, queremos que nos manden las compras a casa, la comida.

La pandemia trajo imágenes de ciervos en ciudades, el agua limpia en los canales de Venecia...

La pandemia nos hizo ver que necesitamos más contacto con la Naturaleza, que es nuestra gran aliada para luchar contra las pandemias y también por nuestra salud mental. La Naturaleza es la gran solución, y sin embargo tenemos una relación de depredadores con ella. Si rompemos esa red de vida es cuando se desbocan los virus. Estamos viendo mensajes de que tenemos que cambiar.

¿Estamos ya en el punto de no retorno?

No hemos llegado pero estamos cerca. El año 2030 es la fecha clave para frenar todo esto. Tenemos los conocimientos, la tecnología, la financiación, es solo cuestión de voluntad.