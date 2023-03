El plan xeral de Culleredo: cinco años parado pese al traslado de los técnicos discrepantes

Ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Los planes de futuro en el urbanismo de Culleredo se congelaron hace más de cinco años y, según el Concello, no hay avances. El documento que debía ordenar los suelos del municipio se bloqueó en enero de 2018, cuando el ya alcalde José Ramón Rioboo todavía no había sido avalado en las urnas por una solvente mayoría absoluta y la recepción de la documentación completa del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) despertó “discrepancias importantes” entre los funcionarios municipales encargados de su supervisión y la empresa redactora, explicó entonces el Ayuntamiento. El Gobierno local aprobó este viernes un presupuesto municipal que reserva una partida de 42.131 euros, denominada “PXOM”, para un posible pago final a la redactora del proyecto, igual que hizo en 2022. Pero ni ese desenlace ni ningún otro es seguro.

Culleredo aprueba presupuesto en solitario con protesta vecinal El Ayuntamiento se limita a responder que no hay novedades. Los dos técnicos del Concello que habían puesto reparos al plan, la secretaria y el jefe de Urbanismo, ya no están en esos puestos. El que fuera responsable de Urbanismo lo es ahora del departamento de Medio Ambiente, Servicios y Obras y la exsecretaria municipal cullerdense ejerce ahora esas funciones en Cambre. Pero su marcha parece no haber sido suficiente para despejar el camino al urbanismo diseñado en el plan. El nombramiento de la nueva técnico de Urbanismo y el nuevo arquitecto se formalizaron el pasado mes de enero. Poco después de los comicios municipales que consolidaron a Rioboo en la Alcaldía, cuando el PXOM acumulaba 22 meses en un cajón, el regidor anunció que preparaba un “documento alternativo”, con ajustes en atención a las observaciones de los técnicos del Concello, y que preveía llevarlo a pleno “en el primer trimestre de 2020”. Desde entonces, no ha trascendido ninguna modificación aplicada. El Gobierno local eludió concretar qué cambios abordaba la redactora y confirmar si se trataba de la rebaja del 50% en la previsión de viviendas que habían aconsejado los funcionarios municipales. Esta reducción dejaría el tope del nuevo parque residencial en unas 4.000 viviendas, al suprimirse 3.000 de las 7.339 proyectadas. Culleredo proyecta un recinto cultural y un complejo deportivo en dos naves de la Cros Los redactores del plan ya habían tenido que reducir, por exigencia de la Xunta, la estimación de nuevos hogares en un 4,7% de los 7.763 que recogía el documento expuesto al público en 2013. El alcalde había defendido que la disminución no supondría un cambio sustancial, ya que podría aplicarse en determinados suelos urbanizables y no tendría gran repercusión en el conjunto del plan. Fuentes de la oposición coincidieron en apuntar entonces a la supresión de un gran suelo urbanizable que se había proyectado en A Zapateira como posible solución. En junio de 2021, el Ayuntamiento lanzó un mensaje confuso. Aseguró que trabajaba “a nivel jurídico” y que era “intención del Gobierno local que Culleredo pueda contar con nuevo PXOM”. Pero incidió en que el nuevo documento tendría que ser “tan bueno o mejor que el actualmente en vigor y responder a las necesidades actuales de los vecinos y vecinas de Culleredo”. Defendió, además, que el planeamiento vigente, de 1987, “no está agotado” y que había permitido “un crecimiento notable en el número de peticiones de licencias por parte de particulares, así como en la tramitación de grandes proyectos urbanísticos”. A dos meses y medio de las municipales, el Concello sigue sin convocar la comisión especial del PXOM y el suelo no se mueve.