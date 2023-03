Los y las estudiantes de los tres institutos del Ayuntamiento de Oleiros y los de los centros de A Rabadeira y Luis Seoane participaron en la campaña municipal impulsada por el Servicio de Normalización Lingüística por el 8 de marzo. En esta campaña el alumnado proponía lemas con motivo del Día de la Mujer y con los ganadores se imprimieron bolsas y adhesivos.

Los eslóganes ganadores son: Perfecta é como queren que sexa, libre é como quero ser, de Jana Penas Grau, del centro Luis Seoane, y A igualdade non é só para a metade, de Mateo Benedet Pérez, de A Rabadeira. En la segunda categoría, en la que participaba alumnado de 1º y 2º de ESO, ganaron los lemas Bailaches Carolina? Si, con quen me dá a gana, de 1º C del IES Neira Vilas y Non son a túa lúa, nin reflicto a túa luz, nin xiro ao teu redor, de Clara Arévalo Martínez, del María Casares. En la tercera categoría, la de los estudiantes de 3º y 4º de ESO, ganaron Ti vives, eu loito!, de Lucía Álvarez Touriñán, del Miraflores y Eu navegarei as miñas propias ondas, de Ana Dos Santos Beiro, también del instituto Miraflores. En bachillerato resultó ganador Conseguir obxectivos é avanzar, de Ainhoa Edreira Pérez, del centro Miraflores. Los adhesivos y bolsas fueron repartidos entre las personas que participaron en la campaña.

Proyección 10 de marzo

Para celebrar el aniversario número 51 de la muerte de Daniel y Amador, trabajadores de Bazán en Ferrol, a manos de la policía cuando participaban en una manifestación para exigir mejoras laborales, A Fábrica proyectará el documental 10 de marzo, dirigido por Roi Cagiao. Será el viernes, 10 de marzo, a las 20.00 horas; la entrada será libre y gratuita.