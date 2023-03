César Longo renuncia a presentarse a las elecciones tras 24 años como alcalde de Paderne: "Va siendo hora", bromea

“Yo no me metí en política, a mí me metieron”, afirma el alcalde de Paderne, el socialista César Longo, en una conversación distendida con periodistas tras confirmar lo que era un secreto a voces, que no repetirá como candidato. “Va siendo hora, llevo cuarenta años como concejal y 24 de alcalde. Oye, que ya me jubilé hace cinco años y aquí sigo, eh”, recuerda.

Será el tercero de la lista del PSOE en las últimas elecciones municipales, Sergio Platas, actual concejal de Servicios Sociales, el que tome el revelo de este veterano político, que se estrenó como concejal en 1983 y que gobernó con una plácida mayoría absoluta durante cuatro mandatos hasta perder pie en los últimos comicios, en los que el PSOE se impuso de nuevo como lista más votada pero empatado en concejales con el PP. Un jarro de agua fría en este feudo socialista de la comarca betanceira. “Yo en las últimas [elecciones] ya no quería ir. Llegué a avisar al partido de que no iba, pero al final no se cerró a tiempo el relevo. De aquellas lo manifesté, ahora ya dije claramente que no”, cuenta el regidor, que cumplirá en breve 72 años y que agota sin sobresaltos sus últimos días en el despacho de la Alcaldía. A la hora de hacer balance, Longo Queijo se muestra esquivo. “Yo serví al pueblo nada más, es el logro más grande que hice, estoy contentísimo de la confianza que depositaron en mí los vecinos”, se limita a responder al ser consultado por los logros de los que se siente más orgulloso. La misma respuesta escurridiza con la que despacha las preguntas de los periodistas sobre esas espinitas que le quedaron de sus años como alcalde. "Paderne es un concello maravilloso con un arrabal importante: Betanzos" Antes de abandonar el sillón, pone deberes a su sucesor. “Para arreglar baches y poner luces vale cualquiera, lo más importante es frenar el despoblamiento”, afirma. Y es que Paderne no se libra de la tendencia a la baja del rural. El municipio pasó de tener 2.755 empadronados en 1999, cuando se estrenó como alcalde, a 2420 en 2022, según los datos del Instituto Galego de Estadística. Este veterano socialista deposita ahora en Sergio Platas la responsabilidad de hacer realidad esa incubadora de empresas del sector primario para atraer y fijar población y extraer todo el potencial a este “paraíso entre ríos”, lema del Concello de Paderne. "Paderne fue en el pasado la huerta de Betanzos y puede volver a a serlo" El alcalde admite que este proyecto, que comenzó a gestarse hace años, está “anquilosado” por falta de financiación. Él confía en lograr recuperarlo con la ayuda de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, de la que es vicepresidente y no se cansa de defender el potencial de Paderne, cuna del Branco Lexítimo y escaparate de proyectos innovadores del sector primario, como la plantación de té ecológico de Orballo, destaca. Complicada sucesión La salida de César Longo de la primera línea de la política de Paderne se rumoreaba en los corrillos políticos de la comarca desde hace ya unos años. El nombre que más sonó como sucesor fue el de Rafael Castro, su número dos. “Rafa no quiso”, desvela el alcalde, que relata que finalmente fue elegido Sergio Platas en unas discretas primarias cuyos resultados no trascendieron hasta ahora. Platas, empresario del sector de servicios sociales, concejal desde hace doce años, tomará el relevo de todo un veterano de la política de la comarca betanceira con el reto de insuflar fuerza al partido del puño y la rosa, que perdió fuelle en las últimas elecciones y al que el PP pisa los talones.