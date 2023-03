Polémica al instalar Oleiros un control de acceso en una vía pública, la rúa Polvorín

El portavoz de Ciudadanos en Oleiros, Manuel Moinelo, preguntó en una sesión plenaria por qué había un sistema de control de acceso de vehículos en la mitad de la rúa Polvorín, la que une Che Guevara desde la rotonda con la playa y paseo de Santa Cristina. Un par de meses después, las quejas de residentes en el entorno y sobre todo de personas que habitualmente realizan largas rutas a pie que van desde A Coruña hasta Santa Cruz todo por la costa, se han hecho eco de esta misma pregunta y han mostrado su incomprensión por ser una vía pública.

El alcalde, Ángel García Seoane, explicó en el pleno, tras la pregunta de Moinelo, que acudían muchas personas de noche a “hacer trapicheo” de drogas al final de esta calle, donde existe un pequeño mirador sobre la playa de Santa Cristina, y la Policía Local estaba cansada de acudir a la zona. El Ejecutivo local confirmó esta semana que ésta fue la razón y también que fue el propio Ayuntamiento el que instaló el sistema que impide el acceso de vehículos más o menos desde la mitad de la vía hacia abajo.

El control incluye un poste metálico con un botón verde para pulsar y un teclado de números que hay que marcar. En teoría tras llamar y hablar o marcar una determinada combinación de números, ese bolardo descendería hasta hundirse en el suelo, permitiendo el paso de vehículos.

Este control está a la altura de la villa Caramés, una vivienda catalogada dentro de una gigantesca finca al borde del mar. El bolardo está situado justo después de ella, por lo que solo impide el acceso a la última casa, al final de la calle, una vivienda reformada en 2021.

Algunos de los usuarios habituales, que recorren por todo el litoral en caminatas que realizan “por salud”, para “bajar el colesterol y los triglicéridos”, fueron los primeros en advertir esta situación. “Yo nunca he visto trapicheo abajo, aunque tampoco suelo venir de noche, si es que es cuando dicen que hay”, destacó un usuario. “A mí no me parece normal, es privatizar una calle pública, y si lo hace el Concello aún más. En la entrada de esta calle existe un cartel que impide el paso a todos los que no son residentes, así que no hace falta el bolardo. Y de hacerlo, ponerlo al principio de la calle, no al final”, destacó un hombre que suele pasear por la zona.

Otros vecinos señalan que un Concello puede tomar esta medida en una vía municipal, al igual que puede restringir que solo sea para residentes o para peatonalizar una vía y fomentar su comercio, pero en este caso solo afecta a una finca.