La merma de agentes en la Policía Local ha abierto una fisura en el Ejecutivo de Sada. Las protestas vecinales por la falta de efectivos, que subieron de tono esta semana tras empujar a unos residentes de la calle Betanzos a intervenir en el caso de un conductor ebrio, ha dejado al descubierto las diferencias en el seno del Gobierno local.

Al menos, eso se desprende de lo manifestado a este diario por la concejala de Seguridad Cidadá, María Pardo, que defiende que ella expuso ya al inicio de este “minimandato” la necesidad de modificar sin más dilación la Relación de Puestos de Trabajo para que pudiesen patrullar tres agentes adscritos a servicios administrativos o de Urbanismo: “El gobierno lo formamos nueve personas con diferentes puntos de vista. La alcaldesa es ella [en alusión a María Nogareda], no se hizo y todo esto se va arrastrando”, lamenta.

La concejala recalca que a pesar de que ella tiene delegadas las competencias en el servicio, la última palabra la tiene la alcaldesa, más aún tras presentar su renuncia hace unos días el jefe accidental de la Policía por motivos personales y de salud. “A día de hoy la alcaldesa es la jefa, está por encima de mí”, recalca.

María Nogareda, que todavía no ha aceptado la renuncia del jefe de la policía, defiende que el Gobierno local trabaja en la modificación de la RPT y analiza otras medidas para mejorar este servicio, deficitario desde hace años. “Con las bajas son los que son, no los puedo fotocopiar”, ironiza la regidora, que defiende que no puede sobrecargarse a los efectivos con horas extras excesivas.

Toda la Corporación coincide en que la policía está bajo mínimos. Tras nuevas bajas, con solo nueve agentes para formar patrullas, es inviable cubrir todos los turnos. En diciembre de 2021, el anterior Ejecutivo planteó readscribir a los tres agentes que realizan labores administrativas o de Urbanismo junto con otros cambios en la RPT, pero el asunto quedó sobre la mesa con los votos de los actuales ediles del Gobierno.