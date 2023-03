El Superior da la razón a Sada y avala la denegación de un permiso para un desguace en O Tarabelo

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de A Coruña que dio la razón al Ayuntamiento de Sada y avaló la resolución de Alcaldía en 2020 de denegar la autorización para acondicionar una parcela para instalar un centro autorizado de vehículos al final de su vida útil en O Tarabelo.

Los trabajos se proyectaban en terrenos incluidos dentro del plan parcial AR sector T4 del polígono empresarial de O Tarabelo. Los promotores defendían que la actividad de este desguace tendría un carácter provisional y no supondría un obstáculo para el futuro desarrollo del ámbito, al entender que no afectaría a las zonas definidas en el PXOM como viales, espacios libres y equipamientos, y que se realizaría en su totalidad dentro de la zona privada edificable.

Los impulsores de esta actuación alegaron también sin éxito ante el Alto Tribunal que el juzgado de instancia había incurrido en un error en la valoración de la prueba, ya que no se trataba propiamente de una actividad industrial, sino enmarcada en el sector terciario. Argumentaban que los trabajos se dirigían al público en general, no operaban con materias primas y se limitaban a separar, extraer y preparar piezas para su reutilización, no a realizar labores de compactado o desfragmentación de chapa como en los talleres.

Sus argumentos no convencieron a los jueces, que avalan los motivos esgrimidos por el Concello de Sada para denegar el permiso. El TSXG coincide con el Ayuntamiento en que esta actividad debe incardinarse dentro de las industriales, ya que al igual que en los talleres, se realizan operaciones y trabajos sobre el automóvil. “Es todavía más intenso el proceso de transformación realizado en un centro autorizado de vehículos, con operaciones de descontaminación, fragmentación segregación y clasificación”, recoge el fallo, contra el que todavía puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Los jueces tampoco aceptan la alegación dirigida a demostrar que se trata de una actividad “fácilmente desmontable”. Inciden en el hecho de que el proyecto incluye obras de movimiento de tierra y una cimentación permanente con seis zapatas de hormigón prefabricado, un cierre y la instalación de una caseta y una estructura metálica atornillada. Concluyen por todo ello que los trabajos “implicarían una transformación física del terreno “difícilmente reversible”.

El Superior tampoco estima los argumentos sobre la inexistencia de impedimentos para la futura gestión del polígono y concluye que los argumentos del recurrente relativos a la no afectación a viales, espacios libres y verdes o equipamientos solo pueden ser acogidos como “una conjetura o mera posibilidad” dado que no está aprobado el plan parcial ni el proyecto de compensación.