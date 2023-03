La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del Conservatorio Profesional de Música de Culleredo celebra el anuncio del Concello de la “inminente” incorporación de un profesor de piano para suplir las dos bajas de especialistas que sufre el centro desde hace cinco meses, aunque preguntan cuándo exactamente se sumará el nuevo docente y por qué no se contrató antes. Las familias rechazan la afirmación del Gobierno local de que se “politizaron” sus protestas y afirman que continuarán con sus concentraciones, los miércoles ante el Conservatorio y los domingos en el ferión de Vilaboa, “hasta que se cubran todas las bajas”.

La asociación recuerda que estudiantes del centro acumulan “medio curso sin profesor” y “pagando todos los meses por unas clases que no se reciben”. Sobre la afirmación del Ejecutivo municipal de que las protestas se han politizado ante la proximidad de las elecciones municipales, la ANPA defiende: “Debería recordar cuántas reuniones inútiles tuvimos en estos cuatro años con el alcalde y con las concejalas, cuántas veces les pedimos que dieran una solución, cuántas veces le explicamos que nuestros hijos e hijas no pueden estar meses y meses sin clase, pagando todos los meses esas clases sin recibirlas”. “Debería el alcalde recordar cuántas veces le pedimos que resolviera la situación y la dejó pasar y pasar, y ahora dice que no nos podemos concentrar porque politizamos”, afean las familias.

El Concello anunció este viernes la contratación de un profesor externo para suplir las bajas de los dos docentes de piano, apoyada con una reorganización que realizará el Conservatorio, afirmó. El Ayuntamiento asegura que estudió todas las vías posibles.