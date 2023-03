Una familia descubre un ara romana en su finca de Aranga al desbrozar unas ruinas

“Fuimos limpiando, limpiando y de repente apareció en el escalón de entrada de la casa, perfectamente colocada”, relata Beatriz Regueira, que todavía no sale de su asombro por el patrimonio que descubrió por casualidad cuando desbrozaba una antigua vivienda en ruinas en las proximidades de la iglesia de San Vicenzo de Fervenzas, en Aranga. Se trata de una piedra rectangular de granito con unas misteriosas inscripciones, prácticamente ilegibles por el musgo, que permaneció años oculta en esta finca que los padres de Beatriz adquirieron recientemente como regalo para su hija. “Me puse a buscar por internet para intentar averiguar qué era, pero no encontraba nada parecido, y unos vecinos me facilitaron el contacto del colectivo A Rula, que se desplazó hasta aquí y me dijo qué era y cómo proceder”, explica esta vecina, que ya ha informado del hallazgo a la Dirección Xeral de Patrimonio.

Según las indagaciones de esta asociación cultural dedicada a la divulgación y protección del patrimonio, se trataría de un ara romana similar a otra dedicada a Júpiter descubierta en 1967 bajo un altar de ese mismo templo de As Fervenzas. Esta segunda ara apareció a setenta metros al norte de la iglesia y está incompleta. Luis Leclere, del colectivo A Rula, explica que el ara conserva el nombre del oferente, Severus, que se repite hasta en 160 inscripciones en la Península Ibérica (11 en Galicia), y también el de la divinidad a la que está dedicada: Iovi Optimo Maximo, por Júpiter. Durante el examen del lugar, A Rula deparó también en un elemento reutilizado en un muro de la iglesia y que identifican con un fragmento de la plástica castrexa. “Se trataría del primer ejemplo de este tipo conocido en la provincia de A Coruña”, destaca Leclere. Se trata, detalla, de un grabado sobre un perpiaño, un entrelazado de nudos de la misma tipología que los localizados al sur de Galicia, norte de Portugal y Asturias. El colectivo recuerda que a raíz del hallazgo de un ara en los años sesenta, especialistas como Rosa María Franco Maside situaron en la zona el trazado de un ramal secundario de la Vía XX Per Local Marítima. A Rula aboga por realizar un “estudio en profundidad” del entorno de la iglesia para comprobar “si hubo un asentamiento de cierta importancia en el período de dominación romana”. Este colectivo sospecha que las aras y el entrelazado castrexo pudieron ser piezas reutilizadas en una estrategia de legitimación que delatan la existencia previa a este templo de otro santuario. Vecinos de As Fervenzas demandan también un estudio de la zona y no ocultan su “ilusión” por un hallazgo que, afirman, otorga más valor del templo. Misteriosa mina en Oza-Cesuras Vecinos de Oza-Cesuras piden también que se investigue la posible existencia de una antigua mina en el lugar de Cuada, en Rodeiro. La petición ha sido secundada por el PSOE, que preguntó Ayuntamiento si hizo averiguaciones al respecto y que ha solicitado acceso al expediente de unos informes encargados a un arqueólogo. El Gobierno local que preside Pablo González (PP) le ha respondido por escrito que le da acceso a estos informes entre el 9 y 19 de mayo. A consulta de este diario, la Xunta avanza que técnicos de Medio Ambiente se desplazarán en los próximos días hasta esta zona tras informar un particular de la existencia en la boca de la mina de un musgo que podría tratarse de Schiostega pennata, incluida en el catálogo de especies amenazadas en la categoría de vulnerable.