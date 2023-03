La reclamación vecinal de declarar el Monte do Gato parque natural se coló este miércoles en el pleno del Parlamento a instancias del PSdeG que, al igual que el BNG, ha manifestado reiteradamente su apoyo a la solicitud de blindar un enclave natural de alto valor ecológico y patrimonial en el que están proyectados cinco parques eólicos.

El Gobierno gallego evitó comprometerse con esta petición, avalada por cerca de 40.000 firmas recogidas a través de la plataforma change.org. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, defendió que este monte forma parte de la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas Terras do Mandeo, “figura internacional de gran prestigio que pone en valor” la tierra.

“Que acabe siendo un parque natural no se puede hacer al tuntún”, defendió la dirigente autonómica, que afeó a los socialistas su “incongruencia” por reclamar esta protección para el Monte do Gato al tiempo que cuestiona el plan de las Fragas do Eume. “Hay una reserva de la biosfera y después se harán las aportaciones necesarias para ver si se puede designar parque natural”, concluyó la conselleira.

La respuesta indignó a la oposición. La diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo apeló al alto valor ecológico de este monte y afeó al Gobierno gallego que no tenga “ningún deseo de declararlo parque natural” cuando, además, subrayó, “hace más de 20 años que no se declara ninguno”.

Parques eólicos

La petición de declarar el Monte do Gato parque natural fue impulsada por un grupo de vecinos alarmados por el impacto de hasta seis parques eólicos proyectados en la zona (todos fueron informados favorablemente por la Xunta salvo uno).

La impulsora de la petición fue la bióloga Mónica Fernández-Aceytuno, que alerta desde hace meses del impacto de estos proyectos en un enclave con un alto valor ecológico y patrimonial, que alberga una importante necrópolis megalítica.

La Xunta admite en sus declaraciones de impacto los efectos adversos de los parques, pero considera suficientes los cambios introducidos por las empresas promotoras.

El Gobierno gallego ha declarado prioritarios tres de los proyectos.