El Concello de Oleiros ofertará este año 1.170 plazas en el programa de excursionismo y senderismo Ven e descubre. Se trata de un plan dirigido a mayores de sesenta años que incluye quince excursiones y once rutas de senderismo, detalla el Ayuntamiento.

El programa incluye excursiones durante los meses de mayo, junio y septiembre a las localidades de Oia y Baiona; Lourenzá e Mondoñedo y Rianxo, y Boiro, Pobra do Caramiñal y rutas de senderismo por el Camiño Inglés, Camiño do mar Cantábrico, Camiño de Inverno e Terras do Carballiño.

Las inscripciones para las excursiones se abrirán por localidades entre el 11 de abril y el 9 de mayo. Las personas interesadas podrán apuntarse llamando al teléfono 981 610 000 de 16.00 a 20.00 horas. Para senderismo deberán inscribirse a través de la página web municipal entre el 9 y el 12 de mayo.