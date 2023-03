O Bloque Nacionalista Galego instará no próximo pleno ao Goberno local a que execute traballos de mellora nas instalacións deportivas municipais. A reclamación centra a súa atención no pavillón de Guliade, no que califican como “graves” os desperfectos que afectan á cuberta do recinto. “O campo de fútbol de Castro está cuberto de maleza que imposibilita o seu uso deportivo”, apunta a voceira do BNG, Amelia Sánchez. Denuncian tamén que as pistas do campo do Sapeiro, na parroquia de Requián, “foron vítimas de numerosos actos vandálicos e non poden ser usadas”. Os nacionalistas reclaman ao Executivo local que amose o compromiso cos veciños do rural das parroquias brigantinas.