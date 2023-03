Estar empadronado en Abegondo, tener al menos cinco años de carné de conducir, descargar en el móvil una aplicación, saber manejar un teléfono smartphone y tener cobertura de internet. Con estos requisitos cumplidos, además de saber pilotar un coche automático, las personas residentes en este municipio podrán coger cuando quieran, si no tienen otro tipo de transporte, un coche 100% eléctrico Hyundai Kona que estará siempre aparcado y cargando delante de la Casa Consistorial. Y gratis. Este servicio y el propio turismo fueron presentados ayer en el Ayuntamiento por el alcalde, José Antonio Santiso; el director de marketing de Hyundai España, Jorge Taracena; el gerente de Hyupersa Finisterre Motor, Francisco Zabaleta; y el vicepresidente del grupo Pérez Rumbao, Ramón Seijas.

El regidor destacó que Abegondo no quiere ser un concello “con aglomeración de urbanizaciones”, sino que quiere mantener su espíritu rural de vivienda unifamiliar, pero con todos los servicios de una ciudad, entre ellos un buen transporte para facilitar la movilidad. En Abegondo ensayaron un bus municipal por parroquias pero no se adaptaba exactamente a las necesidades de los vecinos y vecinas, según destacó Santiso, por lo que optaron por un taxi a demanda. Ahora también habrá este servicio mediante el que se podrá alquilar un vehículo eléctrico, que no contamina, durante un máximo de 24 horas y con el que se podrán recorrer hasta 200 kilómetros (es el límite de seguridad para no tener que recargar y poder regresar a la base).

¿Cómo funciona este servicio? La persona usuaria tiene que descargar en su teléfono inteligente la aplicación Vive, que le pide registrarse, unos datos, un selfie, foto del DNI y del carné de conducir, y tras tener el alta, podrá reservar el turismo, que abrirá sus puertas en cuando llegue y se cerrará cuando finalice el servicio. En el propio servicio de cargador del coche figura un código QR que indica paso a paso cómo se usa la aplicación.

El alcalde indicó que ya quedan “pocas zonas del municipio sin fibra óptica”, porque es necesario para poder contar con esta aplicación, y afirmó que también se darán cursos a personas mayores de uso de teléfonos inteligentes.

El director de marketing de Hyundai España, Jorge Taracena, destacó que Abegondo es el municipio número 50 en el que han puesto en marcha este servicio, pero el único en el que es gratuito para los usuarios, ya que lo abonará el Concello.

Abegondo tiene puntos de recarga de vehículo eléctrico ante la Casa Consistorial y en San Tirso, gratuitos para los empadronados.