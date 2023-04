Su nombre sonaba desde hace días en los corrillos políticos y ya hay confirmación oficial. La exconcejala del PDSP Almudena Pena será la candidata a la Alcaldía por el PSOE de Sada. La edil de Cultura, Juventud y Ocio entre junio 2011 y diciembre de 2013, especialmente recordada por impulsar la Feria Modernista, es la persona elegida por el PSOE para empuñar el timón del partido tras la tormenta desencadenada por la moción de censura aprobada por los dos ediles socialistas a espaldas del partido.

La exconcejala asume el reto de recomponer la confianza en una marca, la del puño y la rosa, dañada nuevamente por un episodio de transfuguismo. Ella ve el vaso medio lleno. “Es una ventaja. El PSOE empieza de cero. Es una renovación total”, defiende Almudena Pena, que relata que fueron los socialistas los que contactaron con ella para ofrecerle el puesto. No fueron los primeros, desvela. “Otro grupo me lo ofreció antes, no voy a decir cual”.

Almudena Pena no cree que le pase factura en las urnas su pasado como edil en el partido de Ramón Rodríguez Ares. No teme el estigma del monchismo. “Yo a Moncho le tengo muchísimo cariño”, afirma la exedil, que considera que la política municipal se mide en gestión y no ideología. “Aquí no vamos a debatir sobre el aborto ni nada parecido, somos personas que solo buscamos lo mejor para Sada.”, defiende. Aún así, a la hora de definirse políticamente, se sitúa prácticamente en las antípodas de su primer mentor: “Yo voy hacia la izquierda, incluso podría llegar al comunismo si no fuese porque no creo en el ser humano”, afirma entre risas al ser consultada por su tendencias políticas.

Pena desembarca de nuevo en política en un momento de especial crispación, con Sada polarizada por la moción de censura que desbancó de la Alcaldía a Benito Portela a solo seis meses de las elecciones. Ella promete una campaña “sin ataques personales”. “En positivo”, recalca.

La nueva candidata socialista se muestra muy crítica con la maniobra orquestada por los ediles del PSOE, PP y Alternativa dos Veciños para ponerse al frente del Concello en la recta final del mandato. “Beneficiaron a Benito [Portela], le abrieron las puertas a optar a un tercer mandato. ¿Qué vas a hacer con solo seis meses? En la administración en seis meses no te da tiempo a hacer nada”, reflexiona.

Almudena Pena apura los encuentros para cerrar equipo. Una de las condiciones que puso al PSOE para encabezar la candidatura es que le diese “libertad de decisión”, dice. De momento, prefiere no desvelar ningún nombre de la lista. Sobre sus principales metas, lo tiene claro : “Voy a intentar que nos podamos volver a bañar en la playa”, dice rotunda: “Es mi principal motivación, va a ser mi guerra, sin abandonar la gestión diaria, por supuesto”, afirma rotunda. Quedan menos de dos meses para las elecciones municipales y Pena evita hacer quinielas. “Lo que tengo claro es que refiero llevarme una bofetada a quedarme en el sillón sin hacer nada”, dice.