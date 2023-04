Lúa Fraga es una ilustradora oleirense que estudió diseño gráfico y acuarela para textil y que ha pasado de ser usuaria de la biblioteca ambiental del Ceida a artista que expone en ella una colección de mariposas realizadas en acuarela y tinta china sobre papel de algodón y con estilo realista. Es una muestra, sobre todo, para crear conciencia de respeto al medio ambiente y la Naturaleza.

“Son mariposas que están en este entorno, aunque no las he visto todas. Quiero fomentar que la gente pasee por aquí con la atención plena. Un día paseando en familia encontramos una oruga, fuimos a la biblioteca y vimos en un libro que era de una mariposa Macaón, y la he dibujado para la exposición. Es tan llamativa que pensaba que sería de otros países más exóticos. Hay muchísimas especies, solo hay que fijarse”, explica Lúa Fraga, que la semana pasada inauguró Bolboretas de acuarela, la exposición que puede verse hasta el próximo 31 de mayo en este espacio casi mágico que es la biblioteca del Ceida en Lóngora, tras su reconversión espectacular a partir de unas antiguas caballerizas.

“Soy usuaria de la biblioteca del Ceida desde que estaba en el castillo de Santa Cruz. Ahora que está aquí, aún nos gusta más este entorno. Realicé dibujos realistas, de forma intencionada. Me gusta acercar el arte a la infancia pero sin dibujos infantilizados, ellos ya alucinan igual solo con retratar cómo es una mariposa realista”, explica Lúa Fraga, que hacía tres años que no exponía.