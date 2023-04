Breogán Blanco y Soraya Salorio apoyan a la alcaldesa de Sada en su nuevo partido

Unidos por Sada (UPSA) es el nombre del partido político que acaba de fundar la alcaldesa de Sada, María Nogareda. En el registro oficial del ministerio figura que esta nueva formación política tiene apenas cuatro días de vida, se inscribió el pasado viernes 31 de marzo, con domicilio social en O Tarabelo.

María Nogareda, en las pasadas elecciones municipales, se presentó a la Alcaldía de Sada por Alternativa dos Veciños y tras gobernar en coalición con Sadamaioría, BNG y PSOE promovió una moción de censura en noviembre del año pasado junto con su compañero de Alternativa Breogán Blanco, dos concejales del PSOE y cinco del PP contra el regidor Benito Portela, de la que salió con el bastón de mando del Concello, en la que fue la segunda censura vivida en el municipio. Nogareda aparece en este registro como presidenta de Unidos por Sada.

La que fue cabeza de lista por el PSOE, María Pardo, confirmó que no formará parte de este nuevo proyecto. “No voy a ir por otra lista. Estoy en el PSOE desde el año 95. En principio no me planteo seguir en política, pero no sé lo que va a pasar mañana, pero no iría por otra lista. Es lógico que ella constituya su propio partido”, explicó ayer Pardo.

Nogareda, con la que ayer este periódico no pudo contactar, prevé presentar próximamente toda su lista. Ya hay nombres que puede que figuren en ella porque públicamente respaldan su proyecto. Uno de ellos es el concejal que estaba con ella en Alternativa dos Veciños hasta la moción de censura, Breogán Blanco. “Si ella quiere contar conmigo, voy con los ojos cerrados. La apoyo totalmente mente, por todo lo que pasamos. No tenemos interés electoral ni económico, solo mejorar las cosas en Sada. Ella tiene que encabezar la lista”, destacó Blanco.

También podrían formar parte del nuevo partido de la alcaldesa algunos de los concejales del Partido Popular que fueron expulsados por apoyar la moción de censura. Soraya Salorio confirmó ayer que Nogareda había contactado ya con ella y ratificó su “apoyo” total y su disposición a ir en su lista electoral si se lo pide.

Unidos por Sada es el segundo partido que se constituye en este municipio en los últimos dos meses, tras la creación el pasado febrero de Sada Singular, con Ramón Garrido y Manuel Santos como promotores de otra lista que ya anunció en un acto público en La Sociedad que concurrirán a las municipales.