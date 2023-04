Locura de demanda en las escuelas infantiles privadas por las listas de espera y la gratuidad

Más de treinta personas pasaron la noche con sacos de dormir y termos, tumbadas sobre la acera de la rúa Ledicia de Oleiros, esperando que abriese la puerta de la escuela infantil privada As Abelliñas. “Al abrir alucinamos, había más de treinta personas que habían pasado allí la noche. Ya en el curso pasado nos pasó, pero solo había dos personas que tenían que asegurarse la plaza para conciliar”, explicó ayer la directora del centro educativo, Cristina García.

¿Por qué se ha producido esta situación? “El boom se inició desde que la Xunta hizo gratuitas todas las escuelas, eso cambió las reglas de juego porque además hay lista de espera en las públicas”, afirmó García. Lo que ha contribuido a estas colas de padres también es que las escuelas privadas no tienen el mismo criterio de baremación que las galescolas de la Xunta, por ejemplo. Puntúa quién necesita más horas de atención y quien llega primero para matricularse (con prioridad, eso sí, para los que ya tienen un hermano en el centro), por eso se producen las colas. En las galescolas de la Xunta ayer no había colas de progenitores.

La Xunta publicó el baremo extraordinario de diciembre de 2022 de los niños y niñas admitidos, excluidos y en espera para las galescolas de este curso y entre las cuatro escuelas de Oleiros sumaron 182 personas en lista de espera.

Ante estas esperas para una escuela infantil pública los progenitores tienen que buscar otras opciones, y en el momento en el que la Xunta aplicó la gratuidad para las privadas el curso pasado, éstas han visto multiplicada su demanda. “La mañana es lo que más piden, sobre todo de 08.00 a 16.00, porque muchos padres libran por la tarde. De hecho aún tenemos plazas para la tarde”, indicó la directora de As Abelliñas, que tiene 74 plazas y ofertó 17 libres, agotando el horario de mañana.

Otra escuela infantil privada de Oleiros, Reberte, también agotó sus plazas el primer día. “Nos pasó el curso pasado, desde la pandemia creo que estamos todas igual. Incluso estoy a punto de completar plazas de comedor. Tengo solicitudes desde diciembre”, cuenta la responsable de esta escuela, Fuensanta Fernández, que abre el plazo de matrícula durante todo el mes.

“Estamos contentas porque la gente quiera traer a sus hijos aquí, pero también abrumadas, nos sentimos mal por tener que rechazar a algunas familias porque no tenemos más plazas y hay que respetar la ratio que marca la ley”, apuntó García.

Los dos centros coinciden en que la mayor demanda se produce en el tramo de 1 a 2 años.“Tuvimos que solicitar la apertura de un aula más de 1 a 2 años ya el curso pasado”, señaló Fernández. “Hay aulas de escuelas que llevaban tiempo cerradas y han abierto”, afirmó Cristina García. Otra escuela privada, Amadahi, tiene plazas vacantes al cubrir un tramo con menor demanda, de 3 a 6 años.

El BNG de Oleiros denunció que la Xunta “subvenciona plazas infantiles privadas” ante la “carencia crónica” de las plazas públicas en escuelas infantiles de 0 a 3 años y anunció que exigirá en el Parlamento que se aumenten.

“Vivíamos en A Coruña y matriculamos a nuestra hija en Oleiros y una amiga viene desde Coirós”

Eva es una madre que ayer, al estar ya de vacaciones por Semana Santa, pudo acudir a recoger a su bebé a la escuela infantil As Abelliñas a las 13.30 horas. “Yo nunca puedo venir a esta hora por trabajo, tengo la ayuda de mi madre que lo recoge. Entiendo que la gente haya hecho cola, es normal, quieres asegurar una plaza para poder trabajar, conciliar. Yo tuve suerte porque tuve ya aquí a su hermana, Antía, y entonces tenía prioridad, entró a medio curso con seis meses”, destacó ayer esta progenitora. Esta madre, aunque sí logró plaza en esta escuela, no pudo escoger un horario más amplio como necesitaba, al no haber ya plazas. “Solo quedaba de cinco horas, cuando yo necesitaba ocho por lo menos. Es increíble, porque hace años, cuando estaba aquí su hermana, no había esta demanda ni estos problemas, podías escoger bien. Esto es desde que es gratis”, añadió. El caso de Eva es llamativo porque la familia vivía en A Coruña y sin embargo llevaban a su hija a esta escuela de Oleiros todos los días. Después terminaron trasladándose a esta municipio, a la parroquia de Nós. “Pero tengo a una amiga que traía a su bebé desde Coirós, que es aún más lejos. También es porque esta escuela tiene muy buena fama, y quieres lo mejor para tus hijos y no abusar de los abuelos”, subraya.